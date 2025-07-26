https://sputnik-abkhazia.ru/20250726/zemelnyy-vopros-zachem-v-abkhazii-proveryayut-sostoyanie-vydelennykh-uchastkov--1056449967.html

Земельный вопрос: зачем в Абхазии проверяют состояние выделенных участков

Земельный вопрос: зачем в Абхазии проверяют состояние выделенных участков

Sputnik Абхазия

В эфире радио Sputnik глава комиссии по контролю за предоставлением земельных участков Адамыр Ахуба рассказал о работе комиссии, зачем контролируют земли и как... 26.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-26T14:20+0300

2025-07-26T14:20+0300

2025-07-26T14:20+0300

в абхазии

абхазия

новости

земельный кадастр

кабмин абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/1a/1056451302_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c74133c0439f5c67278a75bf3eb511e2.jpg

В Абхазии начала работать комиссия по контролю за предоставлением земельных участков, сообщил глава комиссии Адамыр Ахуба.Проверке подлежат участки, выделенные Кабинетом министров с 2020 по 2023 год, в том числе расположенные в прибрежной зоне. Работа стартовала с поселка Цандрыпш Гагрского района. "Работа ведется активно. В комиссию входят представители местных органов - землеустроитель и архитектор, которые оказывают всестороннюю поддержку. Все проходит без проблем. Мы уже обследовали значительное количество объектов. До 22 сентября нам необходимо подготовить отчет о проделанной работе и вявленных нарушениях. Никаких карательных мер нет, но в последние годы стали активнее оформлять земельные участки. Мы стимулируем ускорение этого процесса", - пояснил Ахуба. По его словам, если ранее в прибрежной зоне через Кабмин формлялось около 50 участков в год, то теперь эта цифра выросла до 200. В связи с этим возникает необходимость усиления контроля за землепользованием.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, земельный кадастр, кабмин абхазии, видео