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Земельный вопрос: зачем в Абхазии проверяют состояние выделенных участков
Земельный вопрос: зачем в Абхазии проверяют состояние выделенных участков
Sputnik Абхазия
В эфире радио Sputnik глава комиссии по контролю за предоставлением земельных участков Адамыр Ахуба рассказал о работе комиссии, зачем контролируют земли и как... 26.07.2025, Sputnik Абхазия
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В Абхазии начала работать комиссия по контролю за предоставлением земельных участков, сообщил глава комиссии Адамыр Ахуба.Проверке подлежат участки, выделенные Кабинетом министров с 2020 по 2023 год, в том числе расположенные в прибрежной зоне. Работа стартовала с поселка Цандрыпш Гагрского района. "Работа ведется активно. В комиссию входят представители местных органов - землеустроитель и архитектор, которые оказывают всестороннюю поддержку. Все проходит без проблем. Мы уже обследовали значительное количество объектов. До 22 сентября нам необходимо подготовить отчет о проделанной работе и вявленных нарушениях. Никаких карательных мер нет, но в последние годы стали активнее оформлять земельные участки. Мы стимулируем ускорение этого процесса", - пояснил Ахуба. По его словам, если ранее в прибрежной зоне через Кабмин формлялось около 50 участков в год, то теперь эта цифра выросла до 200. В связи с этим возникает необходимость усиления контроля за землепользованием.
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Земельный вопрос: зачем в Абхазии проверяют состояние выделенных участков

14:20 26.07.2025
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В эфире радио Sputnik глава комиссии по контролю за предоставлением земельных участков Адамыр Ахуба рассказал о работе комиссии, зачем контролируют земли и как это может способствовать развитию страны.
В Абхазии начала работать комиссия по контролю за предоставлением земельных участков, сообщил глава комиссии Адамыр Ахуба.
Проверке подлежат участки, выделенные Кабинетом министров с 2020 по 2023 год, в том числе расположенные в прибрежной зоне. Работа стартовала с поселка Цандрыпш Гагрского района.

"Работа ведется активно. В комиссию входят представители местных органов - землеустроитель и архитектор, которые оказывают всестороннюю поддержку. Все проходит без проблем. Мы уже обследовали значительное количество объектов. До 22 сентября нам необходимо подготовить отчет о проделанной работе и вявленных нарушениях. Никаких карательных мер нет, но в последние годы стали активнее оформлять земельные участки. Мы стимулируем ускорение этого процесса", - пояснил Ахуба.

По его словам, если ранее в прибрежной зоне через Кабмин формлялось около 50 участков в год, то теперь эта цифра выросла до 200. В связи с этим возникает необходимость усиления контроля за землепользованием.
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