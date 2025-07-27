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Агроэкспресс, кредит и планы по развитию: Хазириши о работе терминала в порту Очамчыры

Агроэкспресс, кредит и планы по развитию: Хазириши о работе терминала в порту Очамчыры

Sputnik Абхазия

Строительство контейнерного терминала в порту Очамчыры завершилось в ноябре 2024 года, и в мае того же года были произведены первые поставки судовых партий. 27.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-27T11:50+0300

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Контейнерный терминал в Очамчыре построили за счет абхазо-российской программы льготного кредитования. Сметная стоимость проекта составила более 800 миллионов рублей, из которых 740 миллионов рублей – кредит. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik советник министра экономики Абхазии, заместитель гендиректора компании "Трансэкосистема" Октай Хазириши. Строительство завершилось в ноябре 2024 года, и уже в декабре был подписан акт ввода в эксплуатацию.Предприятие полностью укомплектовано кадрами. Здесь трудоустроено более 50 человек, в основном местные жители.На важные для экономики Абхазии проекты за последние два года направили 13,5 миллиарда рублей российских инвестиций. Среди них 10 проектов по программе льготного кредитования, на которые выделено 6 миллиардов рублей. Это гостиницы, заводы и один из проектов – припортовой контейнерный терминал.

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