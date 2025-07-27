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В ЦСЭИ обсудили перспективы постсоветской Абхазии и безопасности существования

В ЦСЭИ обсудили перспективы постсоветской Абхазии и безопасности существования

Sputnik Абхазия

Круглый стол ”Постсоветская Абхазия. Перспективы и безопасность существования” прошел в ЦСЭИ. Ученые, предприниматели, представители общественных организаций... 27.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-27T11:12+0300

2025-07-27T11:12+0300

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Итоговое мероприятие научного Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) было посвящено постсоветскому этапу развития Абхазии. Круглый стол объединил экспертов из разных сфер — от политики до культуры.”В центре обсуждения оказалась не экономика в узком смысле, а процессы, которые затрагивают социальную и культурную ткань общества”, — сообщила в эфире Sputnik заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шатипа. Основной доклад представил Олег Домения. Он говорил о трансформациях, которые пережила Абхазия за 30 лет после распада СССР и войны.Одним из акцентов дискуссии являлся вызов цифровой эпохи. Герман Маршан в своем выступлении отметил необходимость развития цифровой грамотности и адаптации технологий под национальную идентичность.Были озвучены и тревожные результаты социологического исследования, проведенного на базе АГУ и МГУ. Среди главных проблем респонденты назвали наркоманию, низкие зарплаты, коррупцию и рост цен. Важной темой стала демография: участники выразили обеспокоенность снижением рождаемости и увеличением числа разводов.Как отметила Илона Мирцхулава, исследование подтвердило, что общество требует участия власти в решении социальных задач. Это, по мнению участников, напрямую связано с безопасностью страны.

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