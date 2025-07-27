https://sputnik-abkhazia.ru/20250727/vokrug-gorodov-abkhazii-gulrypsh--1056294089.html

Вокруг городов Абхазии: Гулрыпш

Вокруг городов Абхазии: Гулрыпш

Sputnik Абхазия

Гулрыпш – поселок городского типа, районный административный центр Абхазии. Расположен в Колхидской низменности, между Сухумом и Очамчырой. 27.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-27T08:00+0300

2025-07-27T08:00+0300

2025-07-26T18:30+0300

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ОписаниеВеликая Абхазская стенаВеликая Абхазская стена, или Келасурская стена, начинается в Гулрыпшском районе, недалеко от устья реки Келасур, на берегу Черного моря. Это древнее оборонительное сооружение, протянувшееся на 160 километров.Оно состоит из множества башен, соединенных между собой стенами, образуя единую оборонительную систему. Предназначена стена была для защиты от нападений с севера, в частности, от набегов горских племен.Различные источники относят строительство к разным периодам, от VI века до XVII века. В Гулрыпшском районе, у реки Келасур, сохранилась одна из наиболее известных и хорошо сохранившихся башен стены.Как добраться: На общественном транспорте или такси доехать до остановки "Красный мост" и оттуда пройти около 50 метров в сторону моря.Драндский соборДрандский собор построен в VI-VII веках. Это один из первых христианских храмов Колхиды. Храм относится к крестово-купольным четырехстолпным храмам, распространенным на всей территории Византии в этот период времени.В средние века Дранда была резиденцией епископа, его церковная власть распространялась от Кодора до Анакопии. Собору принадлежали крупные земельные владения, он вел оживленную торговлю лесом и скотом. Во время турецкого владычества храм был разрушен, и позже неоднократно реставрировался в разные годы XIX и XX веков.В 1883 году прибывшие из Нового Афона монахи основали при храме мужской монастырь, который до начала ХХ века широко был известен в Российской империи.Как добраться: Храм находится в 30 минутах езды от Сухума, в центре села Дранда. До собора можно добраться на общественном транспорте или такси. Попасть сюда можно и в составе экскурсионной группы.Шакуранские водопадыШакуранские водопады – необычайно красивый каскад, который берет начало из небольшой реки Шакуран. Река питается чистейшими источниками Цебельдинского нагорья. Водопады прячутся в каньонах, образованных водой и силами выветривания.Всего четыре каскада, высота самого крупного – 48 метров. Высота верхнего каскада – около 30 метров. Его отличительная черта в том, что струя попадает прямиком на возвышающийся на дне каньона 10-метровый сталагмит. И этот каменный столб не разрушается, а, наоборот, растет благодаря содержанию в воде большого количества минералов.Как добраться: Шакуранские водопады расположены в одноименном ущелье, в Гулрыпшском районе Абхазии. От столицы республики, города Сухум, до водопада порядка 40 километров или около часа езды на машине. Ближайшие населенные пункты – Амткел и Захаровка. Дорога к водопадам трудная, общественный транспорт туда не ходит. Сюда можно добраться либо на личном автомобиле, либо в составе экскурсии.Озеро АмткелОзеро Амткел – после Рицы второе озеро по величине в Абхазии. Оно образовалось в результате горного обвала во время сильного землетрясения в 1891 году.В озере водится форель, усач, голавль и другая рыба. У села Амткел расположены остатки русской крепости первой половины XIX века времен Кавказской войны. В данной крепости служил сосланный в Абхазию известный декабрист А.А. Бестужев-Марлинский. На Амткеле в 20-е годы побывал писатель Константин Паустовский. Свой поход с местными проводниками он описал в рассказе "Бросок на юг".Как добраться: озеро Амткел расположено на высоте 512 метров над уровнем моря. Добраться до озера Амткел в Абхазии можно на внедорожнике или в составе организованной туристической группы. Самостоятельное путешествие на обычном автомобиле затруднено из-за состояния дорог.Азантский дольменЭто самый большой и высокий дольмен на Кавказе (3,4 м). Рядом же находятся еще несколько дольменов. Азантский дольмен считается одним из самых древних памятников эпохи мегалита на территории Абхазии. Возраст сооружения датируется двумя-тремя веками до нашей эры, а точное происхождение до сих пор не установлено. Азантский дольмен дошел до наших дней в хорошем состоянии.Как добраться: Азантский дольмен находится недалеко от озера Амткел. Добраться до озера Амткел в Абхазии можно на внедорожнике или в составе организованной туристической группы. Самостоятельное путешествие на обычном автомобиле затруднено из-за состояния дорог.Храм Илии Пророка в АгудзереУ въезда в поселок Агудзера располагается храм Святого Илии Пророка, привлекающий внимание своей необычной архитектурой. Храм был построен известным меценатом, лесопромышленником Николаем Смецким. На рубеже столетий костромской помещик Николай Николаевич Смецкой приобрел в Сухуме в районе Гулрыпша и Агудзеры несколько участков земли, где устроил дендрарий с редкими субтропическими растениями, санатории для легочных больных. В 1908 году Смецкой на собственные средства построил церковь в стиле модерн.Церковь, освященная во имя Георгия Победоносца, недолго оставалась храмом. В годы советской власти в храме располагались библиотека, курсы, складские помещения. Возрождение храма началось после Отечественной войны 1992-1993 годов. Храм освятили во имя Илии Пророка, и более 10 лет назад в храме состоялась первая служба.Как добраться: Храм Илии Пророка расположен у въезда в поселок Агудзера, Гулрыпшского района Абхазии. Из Сухума до храма можно добраться на личном или общественном транспорте или же на такси.

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абхазия, отдых в абхазии, гулрыпшский район, достопримечательности