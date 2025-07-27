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Взаимный интерес: Делба о связях абхазских и российских писателей
Взаимный интерес: Делба о связях абхазских и российских писателей
Sputnik Абхазия
О том, какие культурные и литературно-просветительские мероприятия проходят сегодня между Абхазией и Россией, с каким успехом и как можно оценить уровень... 27.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-27T18:42+0300
2025-07-27T18:42+0300
2025-07-31T12:42+0300
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Взаимный интерес: Делба о связях абхазских и российских писателей
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Делба о связях абхазских и российских писателей
О том, какие культурные и литературно-просветительские мероприятия проходят сегодня между Абхазией и Россией, с каким успехом и как можно оценить уровень взаимодействия между нашими странами в сфере культуры, об этом в эфире радио Sputnik рассказал Владимир Делба - писатель, член русского ПЕН-центра, сопредседатель Литературного совета Ассамблей народов мира, секретарь Ассоциации писателей Абхазии.Слушайте беседу.
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подкасты, взаимный интерес, взаимодействие, литература, аудио
подкасты, взаимный интерес, взаимодействие, литература, аудио
Взаимный интерес: Делба о связях абхазских и российских писателей
18:42 27.07.2025 (обновлено: 12:42 31.07.2025)
О том, какие культурные и литературно-просветительские мероприятия проходят сегодня между Абхазией и Россией, с каким успехом и как можно оценить уровень взаимодействия между нашими странами в сфере культуры, об этом в эфире радио Sputnik рассказал Владимир Делба - писатель, член русского ПЕН-центра, сопредседатель Литературного совета Ассамблей народов мира, секретарь Ассоциации писателей Абхазии.