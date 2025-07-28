https://sputnik-abkhazia.ru/20250728/sredstva-pvo-za-noch-unichtozhili-sem-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1056476837.html

Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских дронов над Россией

Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских дронов над Россией

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 28.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-28T09:39+0300

2025-07-28T09:39+0300

2025-07-28T10:25+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российскими регионами семь украинских дронов, сообщили в Министерстве обороны России.Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью, по одному – над Орловской, Калужской и Брянской областями.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250727/1056465279.html

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