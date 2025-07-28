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Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских дронов над Россией
Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских дронов над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 28.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-28T09:39+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российскими регионами семь украинских дронов, сообщили в Министерстве обороны России.Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью, по одному – над Орловской, Калужской и Брянской областями.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских дронов над Россией

09:39 28.07.2025 (обновлено: 10:25 28.07.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российскими регионами семь украинских дронов, сообщили в Министерстве обороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью, по одному – над Орловской, Калужской и Брянской областями.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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