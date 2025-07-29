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Более 70 украинских БпЛА уничтожили над Россией за ночь
Более 70 украинских БпЛА уничтожили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 29.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-29T09:00+0300
2025-07-29T09:00+0300
2025-07-29T10:39+0300
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны. В небе над Брянской областью уничтожили 43 беспилотника, над Ростовской – 22. Шесть дронов сбили над Калужской областью, два – над Смоленской, один – над Ленинградской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250728/1056484928.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более 70 украинских БпЛА уничтожили над Россией за ночь
09:00 29.07.2025 (обновлено: 10:39 29.07.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны.
В небе над Брянской областью уничтожили 43 беспилотника, над Ростовской – 22.
Шесть дронов сбили над Калужской областью, два – над Смоленской, один – над Ленинградской.