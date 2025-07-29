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Ҳџьынџьуаа рхылҵшьҭрақәа Аԥсны аԥсшьара рзеиҿкаахоит
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
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Аҿар ртеатр ақәыргыламҭа ҿыц ахәаԥшцәа ирыднагалоит
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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/bolee-70-ukrainskikh-bpla-unichtozhili-nad-rossiey-za-noch-1056496780.html
Более 70 украинских БпЛА уничтожили над Россией за ночь
Более 70 украинских БпЛА уничтожили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 29.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-29T09:00+0300
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны. В небе над Брянской областью уничтожили 43 беспилотника, над Ростовской – 22. Шесть дронов сбили над Калужской областью, два – над Смоленской, один – над Ленинградской.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 70 украинских БпЛА уничтожили над Россией за ночь

09:00 29.07.2025 (обновлено: 10:39 29.07.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны.
В небе над Брянской областью уничтожили 43 беспилотника, над Ростовской – 22.
Шесть дронов сбили над Калужской областью, два – над Смоленской, один – над Ленинградской.
Боевая работа расчета ЗРК ТОР М-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2025
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