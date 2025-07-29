https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/bolee-70-ukrainskikh-bpla-unichtozhili-nad-rossiey-za-noch-1056496780.html

Более 70 украинских БпЛА уничтожили над Россией за ночь

Более 70 украинских БпЛА уничтожили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 29.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-29T09:00+0300

2025-07-29T09:00+0300

2025-07-29T10:39+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны. В небе над Брянской областью уничтожили 43 беспилотника, над Ростовской – 22. Шесть дронов сбили над Калужской областью, два – над Смоленской, один – над Ленинградской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250728/1056484928.html

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