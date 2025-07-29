https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/chast-abkhazii-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-na-linii-ochamchyra-1056498257.html

Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра"

Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра", сообщили в Министерстве энергетики. 29.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра", сообщили в Министерстве энергетики.Отключения затронули часть Сухума и Сухумского района, Гудаутский и Гагрский районы.На месте работают аварийные службы "Черноморэнерго", уточнили в ведомстве.Ранее из-за аварии на первой перепадной ГЭС без света остались Сухум, Гудаутский, Гагрский и Ткуарчалский районы, позже в Минэнерго сообщили, что авария ликвидирована.

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