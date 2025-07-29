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Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра"
Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра", сообщили в Министерстве энергетики. 29.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-29T10:44+0300
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра", сообщили в Министерстве энергетики.Отключения затронули часть Сухума и Сухумского района, Гудаутский и Гагрский районы.На месте работают аварийные службы "Черноморэнерго", уточнили в ведомстве.Ранее из-за аварии на первой перепадной ГЭС без света остались Сухум, Гудаутский, Гагрский и Ткуарчалский районы, позже в Минэнерго сообщили, что авария ликвидирована.
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абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра"
10:44 29.07.2025 (обновлено: 10:57 29.07.2025) СУХУМ, 29 июл – Sputnik.
Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра", сообщили
в Министерстве энергетики.
Отключения затронули часть Сухума и Сухумского района, Гудаутский и Гагрский районы.
На месте работают аварийные службы "Черноморэнерго", уточнили в ведомстве.
Ранее из-за аварии на первой перепадной ГЭС без света остались Сухум, Гудаутский, Гагрский и Ткуарчалский районы, позже в Минэнерго сообщили, что авария ликвидирована.