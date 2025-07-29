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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/chast-abkhazii-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-na-linii-ochamchyra-1056498257.html
Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра"
Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра", сообщили в Министерстве энергетики. 29.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра", сообщили в Министерстве энергетики.Отключения затронули часть Сухума и Сухумского района, Гудаутский и Гагрский районы.На месте работают аварийные службы "Черноморэнерго", уточнили в ведомстве.Ранее из-за аварии на первой перепадной ГЭС без света остались Сухум, Гудаутский, Гагрский и Ткуарчалский районы, позже в Минэнерго сообщили, что авария ликвидирована.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго

Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра"

10:44 29.07.2025 (обновлено: 10:57 29.07.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Очамчыра", сообщили в Министерстве энергетики.
Отключения затронули часть Сухума и Сухумского района, Гудаутский и Гагрский районы.
На месте работают аварийные службы "Черноморэнерго", уточнили в ведомстве.
Ранее из-за аварии на первой перепадной ГЭС без света остались Сухум, Гудаутский, Гагрский и Ткуарчалский районы, позже в Минэнерго сообщили, что авария ликвидирована.
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