https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/neskolko-rayonov-abkhazii-obestocheny-iz-za-avarii-na-perepadnoy-ges-1056496912.html

Несколько районов Абхазии обесточены из-за аварии на перепадной ГЭС

Несколько районов Абхазии обесточены из-за аварии на перепадной ГЭС

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Авария произошла на первой перепадной ГЭС, несколько районов Абхазии остались без света, сообщили в Минэнерго. 29.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-29T09:17+0300

2025-07-29T09:17+0300

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Авария произошла на первой перепадной ГЭС, несколько районов Абхазии остались без света, сообщили в Минэнерго. Отключены высоковольтные линии "Очамчыра-220", "Ачгуара", "Игриси-1" и "Игриси-2".Это затронуло Сухум, Гудаутский, Гагрский и Ткуарчалский районы. Аварийная бригада работает над ликвидацией поломки.

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абхазия, новости, черноморэнерго