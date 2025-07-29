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Несколько районов Абхазии обесточены из-за аварии на перепадной ГЭС
Несколько районов Абхазии обесточены из-за аварии на перепадной ГЭС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Авария произошла на первой перепадной ГЭС, несколько районов Абхазии остались без света, сообщили в Минэнерго. 29.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-29T09:17+0300
2025-07-29T09:17+0300
2025-07-29T10:38+0300
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Авария произошла на первой перепадной ГЭС, несколько районов Абхазии остались без света, сообщили в Минэнерго. Отключены высоковольтные линии "Очамчыра-220", "Ачгуара", "Игриси-1" и "Игриси-2".Это затронуло Сухум, Гудаутский, Гагрский и Ткуарчалский районы. Аварийная бригада работает над ликвидацией поломки.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Несколько районов Абхазии обесточены из-за аварии на перепадной ГЭС
09:17 29.07.2025 (обновлено: 10:38 29.07.2025) СУХУМ, 29 июл – Sputnik.
Авария произошла на первой перепадной ГЭС, несколько районов Абхазии остались без света, сообщили
в Минэнерго.
Отключены высоковольтные линии "Очамчыра-220", "Ачгуара", "Игриси-1" и "Игриси-2".
Это затронуло Сухум, Гудаутский, Гагрский и Ткуарчалский районы.
Аварийная бригада работает над ликвидацией поломки.