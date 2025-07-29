Несколько районов Абхазии обесточены из-за аварии на перепадной ГЭС

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Аҵарадырра апрограмма аус адулара: аусутә гәыԥ аԥхьатәи аилатәараҿы излацәажәоз
13:05
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Аицәажәара
Ҳџьынџьуаа рхылҵшьҭрақәа Аԥсны аԥсшьара рзеиҿкаахоит
13:20
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акарантинтә маҵзура агәаҭарақәа, ишәарҭоу ахәаҷамаҷқәа
13:34
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар ртеатр ақәыргыламҭа ҿыц ахәаԥшцәа ирыднагалоит
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Наркомания, низкий уровень зарплат и коррупция – тревоги жителей Абхазии
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Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль Аԥхынтәи ашкол аусура хыркәшоуп: алахәыла иҿцәажәара
18:04
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Аицәажәара
Ҳџьынџьуаа рхылҵшьҭрақәа Аԥсны аԥсшьара рзеиҿкаахоит
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Финансовое мошенничество: как обезопасить себя
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Итоги визита в Никарагуа: интервью с главой МИД Абхазии
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Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль Аԥхынтәи ашкол аусура хыркәшоуп: алахәыла иҿцәажәара
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Аицәажәара
Ҳџьынџьуаа рхылҵшьҭрақәа Аԥсны аԥсшьара рзеиҿкаахоит
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Финансовое мошенничество: как обезопасить себя
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Итоги визита в Никарагуа: интервью с главой МИД Абхазии
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г. Пицунда101.7
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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/neskolko-rayonov-abkhazii-obestocheny-iz-za-avarii-na-perepadnoy-ges-1056496912.html
Несколько районов Абхазии обесточены из-за аварии на перепадной ГЭС
Несколько районов Абхазии обесточены из-за аварии на перепадной ГЭС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Авария произошла на первой перепадной ГЭС, несколько районов Абхазии остались без света, сообщили в Минэнерго. 29.07.2025, Sputnik Абхазия
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энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Авария произошла на первой перепадной ГЭС, несколько районов Абхазии остались без света, сообщили в Минэнерго. Отключены высоковольтные линии "Очамчыра-220", "Ачгуара", "Игриси-1" и "Игриси-2".Это затронуло Сухум, Гудаутский, Гагрский и Ткуарчалский районы. Аварийная бригада работает над ликвидацией поломки.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго

Несколько районов Абхазии обесточены из-за аварии на перепадной ГЭС

09:17 29.07.2025 (обновлено: 10:38 29.07.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Авария произошла на первой перепадной ГЭС, несколько районов Абхазии остались без света, сообщили в Минэнерго.
Отключены высоковольтные линии "Очамчыра-220", "Ачгуара", "Игриси-1" и "Игриси-2".
Это затронуло Сухум, Гудаутский, Гагрский и Ткуарчалский районы.
Аварийная бригада работает над ликвидацией поломки.
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