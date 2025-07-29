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Перераспределение полномочий между ветвями власти обсудили в Парламенте Абхазии
Перераспределение полномочий между ветвями власти обсудили в Парламенте Абхазии
Sputnik Абхазия
Рабочая группа по конституционной реформе, состоящая из 27 специалистов, представила проект о внесении изменений в Конституцию Абхазии депутатам Парламента. 29.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-29T19:46+0300
2025-07-29T19:46+0300
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Проект поправок в Конституцию Абхазии, подразумевающих перераспределение полномочий ветвей власти, обсудили в депутаты Парламента Абхазии с членами рабочей группы по конституционной реформе.Депутат Беслан Халваш отметил, что о необходимости внести изменения в действующую Конституцию в стране говорят уже давно. Халваш также добавил, что пока группа успела подготовить изменения только в четыре главы Конституции. Юрист Олег Папаскири отметил, что проект фундаментально и качественно изменяет структуру политической власти Абхазии, систему власти и ее архитектуру. В частности он подразумевает, что президент остается главой государства и гарантом Конституции, но при этом перестает быть главой исполнительной власти. "Главой исполнительной власти становится премьер-министр, который возглавляет Правительство. То есть, в этом вопросе происходит сильное смещение акцентов на принимаемые решения, координацию действий, инструменты влияния", - уточнил Папаскири. Согласно поправкам, президент формирует Совет безопасности и возглавляет его, предлагает военную доктрину и концепцию внешней политики на утверждение Парламента. Проект также подразумевает увеличение количества депутатов Парламента с 35 до 45 человек, но при этом Народное собрание получает полномочия официально давать толкование законов, утверждает госбюджет и контролирует его исполнение. К тому же, депутаты Парламента смогут формировать состав Правительства, выражать вотум недоверия премьер-министру или отдельным членам Кабмина, осуществлять парламентский контроль. В возможной новой Конституции будет закреплен статус и полномочия спикера Парламента, чего нет в действующей версии. Полномочный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба выразил мнение о том, что при переходе к парламентской форме правления вся власть может сосредоточиться в руках главы Правительства. "Одна из самых больших ошибок — считать, что в парламентской республике власть принадлежит Парламенту. На практике вся исполнительно-распорядительная власть оказывается у премьер-министра — лидера партии большинства. Парламент же по сути лишь реализует волю правительства. Более того, если президент ограничен количеством сроков, то премьер-министр такими ограничениями не связан и может оставаться у власти столько, сколько будет побеждать партия, стоящая за ним", — пояснил Дмитрий Шамба. Он подчеркнул, что изменение формы правления само по себе не гарантирует политической стабильности и не может быть универсальным решением политических кризисов. Член рабочей группы Алмас Джапуа уточнил в беседе с депутатами, что разработанные в четырех главах изменения не всегда отражают мнения всех членов комиссии. Это говорит о том, что все они согласились представить именно этот вариант в качестве компромисса.По итогам обсуждения стороны договорились продолжить работу по подготовке изменений в основной закон страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/1055260916.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/1054706072.html
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии

Перераспределение полномочий между ветвями власти обсудили в Парламенте Абхазии

19:46 29.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукНародное Собрание Абхазии
Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Рабочая группа по конституционной реформе, состоящая из 27 специалистов, представила проект о внесении изменений в Конституцию Абхазии депутатам Парламента.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Проект поправок в Конституцию Абхазии, подразумевающих перераспределение полномочий ветвей власти, обсудили в депутаты Парламента Абхазии с членами рабочей группы по конституционной реформе.
Депутат Беслан Халваш отметил, что о необходимости внести изменения в действующую Конституцию в стране говорят уже давно.
"Очень много политиков до создания этой рабочей группы занималось выдвижением своих предложений. Мы пригласили практических всех в рабочую группу для того, чтобы аккумулировать предложения, которые были до этого, и выработать сбалансированный вариант, устраивающий все политические силы и профессиональное сообщество", - уточнил он.
Халваш также добавил, что пока группа успела подготовить изменения только в четыре главы Конституции.
Юрист Олег Папаскири отметил, что проект фундаментально и качественно изменяет структуру политической власти Абхазии, систему власти и ее архитектуру. В частности он подразумевает, что президент остается главой государства и гарантом Конституции, но при этом перестает быть главой исполнительной власти.
"Главой исполнительной власти становится премьер-министр, который возглавляет Правительство. То есть, в этом вопросе происходит сильное смещение акцентов на принимаемые решения, координацию действий, инструменты влияния", - уточнил Папаскири.
Конституционная реформа Абхазии: как работает комиссия - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2025
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Конституционная реформа Абхазии: как работает комиссия
11 июня, 14:37
Согласно поправкам, президент формирует Совет безопасности и возглавляет его, предлагает военную доктрину и концепцию внешней политики на утверждение Парламента.
Проект также подразумевает увеличение количества депутатов Парламента с 35 до 45 человек, но при этом Народное собрание получает полномочия официально давать толкование законов, утверждает госбюджет и контролирует его исполнение.
К тому же, депутаты Парламента смогут формировать состав Правительства, выражать вотум недоверия премьер-министру или отдельным членам Кабмина, осуществлять парламентский контроль.
В возможной новой Конституции будет закреплен статус и полномочия спикера Парламента, чего нет в действующей версии.
Общественная палата презентовала проект конституционной реформы - Sputnik Абхазия, 1920, 01.05.2025
Общественная палата презентовала проект конституционной реформы
1 мая, 14:33
Полномочный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба выразил мнение о том, что при переходе к парламентской форме правления вся власть может сосредоточиться в руках главы Правительства.
"Одна из самых больших ошибок — считать, что в парламентской республике власть принадлежит Парламенту. На практике вся исполнительно-распорядительная власть оказывается у премьер-министра — лидера партии большинства. Парламент же по сути лишь реализует волю правительства. Более того, если президент ограничен количеством сроков, то премьер-министр такими ограничениями не связан и может оставаться у власти столько, сколько будет побеждать партия, стоящая за ним", — пояснил Дмитрий Шамба.
Он подчеркнул, что изменение формы правления само по себе не гарантирует политической стабильности и не может быть универсальным решением политических кризисов.
Член рабочей группы Алмас Джапуа уточнил в беседе с депутатами, что разработанные в четырех главах изменения не всегда отражают мнения всех членов комиссии. Это говорит о том, что все они согласились представить именно этот вариант в качестве компромисса.
По итогам обсуждения стороны договорились продолжить работу по подготовке изменений в основной закон страны.
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