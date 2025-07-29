https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/pereraspredelenie-polnomochiy-mezhdu-vetvyami-vlasti-obsudili-v-parlamente-abkhazii-1056519682.html

Перераспределение полномочий между ветвями власти обсудили в Парламенте Абхазии

Перераспределение полномочий между ветвями власти обсудили в Парламенте Абхазии

Sputnik Абхазия

Рабочая группа по конституционной реформе, состоящая из 27 специалистов, представила проект о внесении изменений в Конституцию Абхазии депутатам Парламента. 29.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-29T19:46+0300

2025-07-29T19:46+0300

2025-07-29T19:46+0300

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Проект поправок в Конституцию Абхазии, подразумевающих перераспределение полномочий ветвей власти, обсудили в депутаты Парламента Абхазии с членами рабочей группы по конституционной реформе.Депутат Беслан Халваш отметил, что о необходимости внести изменения в действующую Конституцию в стране говорят уже давно. Халваш также добавил, что пока группа успела подготовить изменения только в четыре главы Конституции. Юрист Олег Папаскири отметил, что проект фундаментально и качественно изменяет структуру политической власти Абхазии, систему власти и ее архитектуру. В частности он подразумевает, что президент остается главой государства и гарантом Конституции, но при этом перестает быть главой исполнительной власти. "Главой исполнительной власти становится премьер-министр, который возглавляет Правительство. То есть, в этом вопросе происходит сильное смещение акцентов на принимаемые решения, координацию действий, инструменты влияния", - уточнил Папаскири. Согласно поправкам, президент формирует Совет безопасности и возглавляет его, предлагает военную доктрину и концепцию внешней политики на утверждение Парламента. Проект также подразумевает увеличение количества депутатов Парламента с 35 до 45 человек, но при этом Народное собрание получает полномочия официально давать толкование законов, утверждает госбюджет и контролирует его исполнение. К тому же, депутаты Парламента смогут формировать состав Правительства, выражать вотум недоверия премьер-министру или отдельным членам Кабмина, осуществлять парламентский контроль. В возможной новой Конституции будет закреплен статус и полномочия спикера Парламента, чего нет в действующей версии. Полномочный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба выразил мнение о том, что при переходе к парламентской форме правления вся власть может сосредоточиться в руках главы Правительства. "Одна из самых больших ошибок — считать, что в парламентской республике власть принадлежит Парламенту. На практике вся исполнительно-распорядительная власть оказывается у премьер-министра — лидера партии большинства. Парламент же по сути лишь реализует волю правительства. Более того, если президент ограничен количеством сроков, то премьер-министр такими ограничениями не связан и может оставаться у власти столько, сколько будет побеждать партия, стоящая за ним", — пояснил Дмитрий Шамба. Он подчеркнул, что изменение формы правления само по себе не гарантирует политической стабильности и не может быть универсальным решением политических кризисов. Член рабочей группы Алмас Джапуа уточнил в беседе с депутатами, что разработанные в четырех главах изменения не всегда отражают мнения всех членов комиссии. Это говорит о том, что все они согласились представить именно этот вариант в качестве компромисса.По итогам обсуждения стороны договорились продолжить работу по подготовке изменений в основной закон страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/1055260916.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/1054706072.html

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