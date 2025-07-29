https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/polnyy-zapret-na-eksport-benzina-do-kontsa-avgusta-vveli-v-rossii-1056498713.html
Полный запрет на экспорт бензина до конца августа ввели в России
Полный запрет на экспорт бензина до конца августа ввели в России
Sputnik Абхазия
Ранее решение распространялось только на трейдеров, сейчас оно коснулось и непосредственных производителей нефтепродуктов. 29.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-29T10:56+0300
2025-07-29T10:56+0300
2025-07-29T10:59+0300
новости
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036936145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1b212b5d166d6b7fa6f72d4c2d242dc.jpg
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Россия ввела полный запрет на экспорт бензина до конца августа, сообщили в пресс-службе российского правительства. Ранее ограничения на вывоз распространялись только на трейдеров.Уточняется, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период сезонного спроса и сельскохозяйственных работ. Оно не касается поставок в страны ЕАЭС.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036936145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4826e5593b4f95a536645f2ce3360d78.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, россия
Полный запрет на экспорт бензина до конца августа ввели в России
10:56 29.07.2025 (обновлено: 10:59 29.07.2025)
Ранее решение распространялось только на трейдеров, сейчас оно коснулось и непосредственных производителей нефтепродуктов.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Россия ввела полный запрет на экспорт бензина до конца августа, сообщили в пресс-службе российского правительства.
"Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года включительно ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", – говорится в публикации.
Ранее ограничения на вывоз распространялись только на трейдеров.
Уточняется, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период сезонного спроса и сельскохозяйственных работ. Оно не касается поставок в страны ЕАЭС.