https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/polnyy-zapret-na-eksport-benzina-do-kontsa-avgusta-vveli-v-rossii-1056498713.html

Полный запрет на экспорт бензина до конца августа ввели в России

Полный запрет на экспорт бензина до конца августа ввели в России

Sputnik Абхазия

Ранее решение распространялось только на трейдеров, сейчас оно коснулось и непосредственных производителей нефтепродуктов. 29.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-29T10:56+0300

2025-07-29T10:56+0300

2025-07-29T10:59+0300

новости

россия

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Россия ввела полный запрет на экспорт бензина до конца августа, сообщили в пресс-службе российского правительства. Ранее ограничения на вывоз распространялись только на трейдеров.Уточняется, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период сезонного спроса и сельскохозяйственных работ. Оно не касается поставок в страны ЕАЭС.

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