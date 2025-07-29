https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/telefonnoe-moshennichestvo-v-abkhazii-1056509706.html

Телефонное мошенничество в Абхазии

Телефонное мошенничество в Абхазии

Sputnik Абхазия

Банк ПСБ назвал самую опасную схему финансового мошенничества в Абхазии. 29.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-29T19:44+0300

2025-07-29T19:44+0300

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Банк ПСБ назвал самую опасную схему финансового мошенничества в Абхазии. Наиболее распространенная уловка – звонки в мессенджерах с легендой о "безопасном счете". Иногда его называют "специальным", "резервным" или "гарантийным". Мошенники представляются работниками банка, правоохранителями или представителями спецслужб, запугивают попытками несанкционированного списания средств. В ПСБ предупредили, что формулировки "безопасный счет" не существует, ею пользуются только мошенники. Кроме того, настоящие сотрудники банка никогда не звонят клиентам в мессенджерах или соцсетях.

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