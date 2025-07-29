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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарадырра апрограмма аус адулара: аусутә гәыԥ аԥхьатәи аилатәараҿы излацәажәоз
13:05
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Аицәажәара
Ҳџьынџьуаа рхылҵшьҭрақәа Аԥсны аԥсшьара рзеиҿкаахоит
13:20
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акарантинтә маҵзура агәаҭарақәа, ишәарҭоу ахәаҷамаҷқәа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар ртеатр ақәыргыламҭа ҿыц ахәаԥшцәа ирыднагалоит
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Аицәажәара
Ҳџьынџьуаа рхылҵшьҭрақәа Аԥсны аԥсшьара рзеиҿкаахоит
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Финансовое мошенничество: как обезопасить себя
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Хра злоу ахҭысқәа
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Телефонное мошенничество в Абхазии
Телефонное мошенничество в Абхазии
Sputnik Абхазия
Банк ПСБ назвал самую опасную схему финансового мошенничества в Абхазии. 29.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-29T19:44+0300
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Банк ПСБ назвал самую опасную схему финансового мошенничества в Абхазии. Наиболее распространенная уловка – звонки в мессенджерах с легендой о "безопасном счете". Иногда его называют "специальным", "резервным" или "гарантийным". Мошенники представляются работниками банка, правоохранителями или представителями спецслужб, запугивают попытками несанкционированного списания средств. В ПСБ предупредили, что формулировки "безопасный счет" не существует, ею пользуются только мошенники. Кроме того, настоящие сотрудники банка никогда не звонят клиентам в мессенджерах или соцсетях.
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медиа, инфографика, новости, банки, инфографика

Телефонное мошенничество в Абхазии

19:44 29.07.2025
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ПСБ назвал самую опасную схему финансового мошенничества в Абхазии - Sputnik Абхазия
Банк ПСБ назвал самую опасную схему финансового мошенничества в Абхазии.
Наиболее распространенная уловка – звонки в мессенджерах с легендой о "безопасном счете". Иногда его называют "специальным", "резервным" или "гарантийным".
Мошенники представляются работниками банка, правоохранителями или представителями спецслужб, запугивают попытками несанкционированного списания средств.
В ПСБ предупредили, что формулировки "безопасный счет" не существует, ею пользуются только мошенники. Кроме того, настоящие сотрудники банка никогда не звонят клиентам в мессенджерах или соцсетях.
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