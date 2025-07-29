https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/teplyy-priem-i-poleznye-kontakty-baratsits-podvel-itogi-poezdki-v-nikaragua-1056523229.html

Теплый прием и полезные контакты: Барациц подвел итоги поездки в Никарагуа

Теплый прием и полезные контакты: Барациц подвел итоги поездки в Никарагуа

Sputnik Абхазия

Абхазская делегация посетила Республику Никарагуа по приглашению Даниэля Ортеги для участия 46-й годовщины Сандинистской революции. 29.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-29T22:28+0300

2025-07-29T22:28+0300

2025-07-29T22:28+0300

в абхазии

абхазия

мид абхазии

медиа

видео

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/1d/1056518932_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0c3eeb1e3ab38784d694f56e42ab62c1.jpg

В беседе с ведущим радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц рассказах, что в праздновании годовщины Сандинистской революции приняли участие делегации из 41 страны. В рамках рабочего визита глава внешнеполитического ведомства Абхазии провел встречи с представителями ряда государств, в том числе латиноамериканских. По словам Барциц, гостей из Абхазии приняли в Никарагуа на высшем уровне, прием был по-дружески теплым. Кроме того, в делегацию вошли представители абхазского бизнеса, которым удалось наладить контакты с никарагуанскими коллегами. Барциц считает, что такое взаимодействие непременно даст в будущем реальный экономический эффект.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мид абхазии, медиа, видео, видео