https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/teplyy-priem-i-poleznye-kontakty-baratsits-podvel-itogi-poezdki-v-nikaragua-1056523229.html
Теплый прием и полезные контакты: Барациц подвел итоги поездки в Никарагуа
Теплый прием и полезные контакты: Барациц подвел итоги поездки в Никарагуа
Sputnik Абхазия
Абхазская делегация посетила Республику Никарагуа по приглашению Даниэля Ортеги для участия 46-й годовщины Сандинистской революции. 29.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-29T22:28+0300
2025-07-29T22:28+0300
2025-07-29T22:28+0300
в абхазии
абхазия
мид абхазии
медиа
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/1d/1056518932_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0c3eeb1e3ab38784d694f56e42ab62c1.jpg
В беседе с ведущим радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц рассказах, что в праздновании годовщины Сандинистской революции приняли участие делегации из 41 страны. В рамках рабочего визита глава внешнеполитического ведомства Абхазии провел встречи с представителями ряда государств, в том числе латиноамериканских. По словам Барциц, гостей из Абхазии приняли в Никарагуа на высшем уровне, прием был по-дружески теплым. Кроме того, в делегацию вошли представители абхазского бизнеса, которым удалось наладить контакты с никарагуанскими коллегами. Барциц считает, что такое взаимодействие непременно даст в будущем реальный экономический эффект.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/1d/1056518932_78:0:1215:853_1920x0_80_0_0_9273018a6a9c147d1b7d51993f406b67.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, мид абхазии, медиа, видео, видео
абхазия, мид абхазии, медиа, видео, видео
Теплый прием и полезные контакты: Барациц подвел итоги поездки в Никарагуа
Абхазская делегация посетила Республику Никарагуа по приглашению Даниэля Ортеги для участия 46-й годовщины Сандинистской революции.
В беседе с ведущим радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц рассказах, что в праздновании годовщины Сандинистской революции приняли участие делегации из 41 страны.
В рамках рабочего визита глава внешнеполитического ведомства Абхазии провел встречи с представителями ряда государств, в том числе латиноамериканских.
По словам Барциц, гостей из Абхазии приняли в Никарагуа на высшем уровне, прием был по-дружески теплым. Кроме того, в делегацию вошли представители абхазского бизнеса, которым удалось наладить контакты с никарагуанскими коллегами.
Барциц считает, что такое взаимодействие непременно даст в будущем реальный экономический эффект.