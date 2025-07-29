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Теплый прием и полезные контакты: Барациц подвел итоги поездки в Никарагуа
Теплый прием и полезные контакты: Барациц подвел итоги поездки в Никарагуа
Sputnik Абхазия
Абхазская делегация посетила Республику Никарагуа по приглашению Даниэля Ортеги для участия 46-й годовщины Сандинистской революции. 29.07.2025, Sputnik Абхазия
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В беседе с ведущим радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц рассказах, что в праздновании годовщины Сандинистской революции приняли участие делегации из 41 страны. В рамках рабочего визита глава внешнеполитического ведомства Абхазии провел встречи с представителями ряда государств, в том числе латиноамериканских. По словам Барциц, гостей из Абхазии приняли в Никарагуа на высшем уровне, прием был по-дружески теплым. Кроме того, в делегацию вошли представители абхазского бизнеса, которым удалось наладить контакты с никарагуанскими коллегами. Барциц считает, что такое взаимодействие непременно даст в будущем реальный экономический эффект.
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Теплый прием и полезные контакты: Барациц подвел итоги поездки в Никарагуа

22:28 29.07.2025
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Абхазская делегация посетила Республику Никарагуа по приглашению Даниэля Ортеги для участия 46-й годовщины Сандинистской революции.
В беседе с ведущим радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц рассказах, что в праздновании годовщины Сандинистской революции приняли участие делегации из 41 страны.
В рамках рабочего визита глава внешнеполитического ведомства Абхазии провел встречи с представителями ряда государств, в том числе латиноамериканских.
По словам Барциц, гостей из Абхазии приняли в Никарагуа на высшем уровне, прием был по-дружески теплым. Кроме того, в делегацию вошли представители абхазского бизнеса, которым удалось наладить контакты с никарагуанскими коллегами.
Барциц считает, что такое взаимодействие непременно даст в будущем реальный экономический эффект.
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