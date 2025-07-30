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Последствия землетрясений и цунами на Камчатке и в Северо-Курильске
Последствия землетрясений и цунами на Камчатке и в Северо-Курильске
Sputnik Абхазия
Землетрясение магнитудой 8,7 балла на Камчатке стало сильнейшим с 1952 года. Фотографии с места событий — в галерее Sputnik. 30.07.2025, Sputnik Абхазия
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Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров. Основной удар пришелся на побережье Камчатки утром в среду. Зафиксированы афтершоки магнитудой от 3 до 8 баллов, сообщили в экстренных службах.Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области. На Камчатке и Курильских островах объявлена угроза цунами. По данным Минздрава, есть пострадавшие, выросло количество вызовов скорой помощи. В аэропорту Камчатки травмы получила женщина, ее состояние удовлетворительное.Во время землетрясения в онкодиспансере врачи не прервали операцию — пациент и медики не пострадали. Губернатор Владимир Солодов сообщил, что представит их к государственным наградам.
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фото, фото , происшествия, россия, камчатка, землетрясение

Последствия землетрясений и цунами на Камчатке и в Северо-Курильске

07:11 30.07.2025 (обновлено: 11:30 30.07.2025)
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Землетрясение магнитудой 8,7 балла на Камчатке стало сильнейшим с 1952 года. Фотографии с места событий — в галерее Sputnik.
Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров. Основной удар пришелся на побережье Камчатки утром в среду. Зафиксированы афтершоки магнитудой от 3 до 8 баллов, сообщили в экстренных службах.

Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области. На Камчатке и Курильских островах объявлена угроза цунами.

По данным Минздрава, есть пострадавшие, выросло количество вызовов скорой помощи. В аэропорту Камчатки травмы получила женщина, ее состояние удовлетворительное.

Во время землетрясения в онкодиспансере врачи не прервали операцию — пациент и медики не пострадали. Губернатор Владимир Солодов сообщил, что представит их к государственным наградам.
© Foto / Geophysical Service of the Russian Academy of SciencesКадры последствий землетрясения в Северо-Курильске публикует камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
Кадры последствий землетрясения и цунами в Северо-Курильске - Sputnik Абхазия
1/7
© Foto / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске публикует камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
© Foto / Russian Emergency Ministry Press ServiceПоследствия землетрясения на Камчатке.
Последствия землетрясения на Камчатке - Sputnik Абхазия
2/7
© Foto / Russian Emergency Ministry Press Service
Последствия землетрясения на Камчатке.
© Foto / Valeriy Limarenko/Telegram

В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей, сообщил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.

В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей, сообщил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. - Sputnik Абхазия
3/7
© Foto / Valeriy Limarenko/Telegram

В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей, сообщил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.

© Foto / Geophysical Service of the Russian Academy of SciencesКадры последствий землетрясения в Северо-Курильске публикует камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
Кадры последствий землетрясения и цунами в Северо-Курильске - Sputnik Абхазия
4/7
© Foto / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске публикует камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
© Foto / Valeriy Limarenko/TelegramПервая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. По его словам, жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн.
Последствия обрушения цунами на прибрежную зону Северо-Курильска - Sputnik Абхазия
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© Foto / Valeriy Limarenko/Telegram
Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. По его словам, жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн.
© Sputnik / Sergey Lakomov / Перейти в фотобанкПечные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения. Жители Парамушира ощутили мощные толчки. По информации МЧС, в Северо-Курильске произошло землетрясение 5-6 баллов. Рядом в океане амплитуда доходила до 8,3.
Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Sergey Lakomov
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Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения. Жители Парамушира ощутили мощные толчки. По информации МЧС, в Северо-Курильске произошло землетрясение 5-6 баллов. Рядом в океане амплитуда доходила до 8,3.
© Foto / Geophysical Service of the Russian Academy of SciencesКадры последствий землетрясения в Северо-Курильске публикует камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
Кадры последствий землетрясения и цунами в Северо-Курильске - Sputnik Абхазия
7/7
© Foto / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске публикует камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
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