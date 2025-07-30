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Последствия землетрясений и цунами на Камчатке и в Северо-Курильске

Последствия землетрясений и цунами на Камчатке и в Северо-Курильске

Sputnik Абхазия

Землетрясение магнитудой 8,7 балла на Камчатке стало сильнейшим с 1952 года. Фотографии с места событий — в галерее Sputnik. 30.07.2025, Sputnik Абхазия

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камчатка

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Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров. Основной удар пришелся на побережье Камчатки утром в среду. Зафиксированы афтершоки магнитудой от 3 до 8 баллов, сообщили в экстренных службах.Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области. На Камчатке и Курильских островах объявлена угроза цунами. По данным Минздрава, есть пострадавшие, выросло количество вызовов скорой помощи. В аэропорту Камчатки травмы получила женщина, ее состояние удовлетворительное.Во время землетрясения в онкодиспансере врачи не прервали операцию — пациент и медики не пострадали. Губернатор Владимир Солодов сообщил, что представит их к государственным наградам.

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