Последствия землетрясений и цунами на Камчатке и в Северо-Курильске
07:11 30.07.2025 (обновлено: 11:30 30.07.2025)
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Землетрясение магнитудой 8,7 балла на Камчатке стало сильнейшим с 1952 года. Фотографии с места событий — в галерее Sputnik.
Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров. Основной удар пришелся на побережье Камчатки утром в среду. Зафиксированы афтершоки магнитудой от 3 до 8 баллов, сообщили в экстренных службах.
Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области. На Камчатке и Курильских островах объявлена угроза цунами.
По данным Минздрава, есть пострадавшие, выросло количество вызовов скорой помощи. В аэропорту Камчатки травмы получила женщина, ее состояние удовлетворительное.
Во время землетрясения в онкодиспансере врачи не прервали операцию — пациент и медики не пострадали. Губернатор Владимир Солодов сообщил, что представит их к государственным наградам.
Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области. На Камчатке и Курильских островах объявлена угроза цунами.
По данным Минздрава, есть пострадавшие, выросло количество вызовов скорой помощи. В аэропорту Камчатки травмы получила женщина, ее состояние удовлетворительное.
Во время землетрясения в онкодиспансере врачи не прервали операцию — пациент и медики не пострадали. Губернатор Владимир Солодов сообщил, что представит их к государственным наградам.
© Foto / Geophysical Service of the Russian Academy of SciencesКадры последствий землетрясения в Северо-Курильске публикует камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
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© Foto / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске публикует камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
© Foto / Russian Emergency Ministry Press ServiceПоследствия землетрясения на Камчатке.
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© Foto / Russian Emergency Ministry Press Service
Последствия землетрясения на Камчатке.
© Foto / Valeriy Limarenko/Telegram
В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей, сообщил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
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В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей, сообщил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
© Foto / Geophysical Service of the Russian Academy of SciencesКадры последствий землетрясения в Северо-Курильске публикует камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
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© Foto / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске публикует камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
© Foto / Valeriy Limarenko/TelegramПервая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. По его словам, жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн.
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Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. По его словам, жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн.
© Sputnik / Sergey Lakomov / Перейти в фотобанкПечные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения. Жители Парамушира ощутили мощные толчки. По информации МЧС, в Северо-Курильске произошло землетрясение 5-6 баллов. Рядом в океане амплитуда доходила до 8,3.
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© Sputnik / Sergey Lakomov/
Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения. Жители Парамушира ощутили мощные толчки. По информации МЧС, в Северо-Курильске произошло землетрясение 5-6 баллов. Рядом в океане амплитуда доходила до 8,3.
© Foto / Geophysical Service of the Russian Academy of SciencesКадры последствий землетрясения в Северо-Курильске публикует камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
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© Foto / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске публикует камчатский филиал единой геофизической службы РАН.