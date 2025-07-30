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Дух волонтерства: как систематизируют оказание помощи в Абхазии

Дух волонтерства: как систематизируют оказание помощи в Абхазии

Sputnik Абхазия

Центр волонтерства откроют в Абхазию, что будет способствовать систематизации этой деятельности и привлечет больше неравнодушных граждан. 30.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-30T09:45+0300

2025-07-30T09:45+0300

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В Абхазии создадут центр волонтерства, сообщил в эфире радио Sputnik замначальника одного из подразделений Нацбанка Абхазии Даут Шамба.Создание такого центра поможет активным гражданам реализовать свои идеи и проекты, уверен он.По словам Шамба, планируется в этом задействовать огромное количество граждан республики. "Работа волонтерского центра в Абхазии даст импульс сотрудничеству с платформой "Добро.рф", сказала специалист молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Саманта Делба.Делба также напомнила, что двое волонтеров из Абхазии – Анастасия Матосян и Руслан Амичба, которые помогали в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, в эти дни участвуют в экологическом форуме в Ханты-Мансийске.

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