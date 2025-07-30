Дух волонтерства: как систематизируют оказание помощи в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аконституциа аԥсахрақәа ралагалара:аусутә гәыԥ ахантәаҩы иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа-абаза жәлар ракзаара зныԥшуа: афестиваль "Абаза" алҵшәақәа
13:33
12 мин
Аицәажәара
Ақыҭанхамҩа ҭҵаарадыррала азнеира: аҟаза иҿцәажәара
13:46
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Инструмент для продвижения: влияние блогеров в сфере туризма
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Росреестр и Кадастровая палата Абхазии: сотрудничество ведомств
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ажәытә ашәақәа рстилизациа: аҟазацәа ргәаанагара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
Как должны развиваться туристические города: интервью с архитектором
18:34
15 мин
Турбаза
Инструмент для продвижения: влияние блогеров в сфере туризма
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ажәытә ашәақәа рстилизациа: аҟазацәа ргәаанагара
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
Как должны развиваться туристические города: интервью с архитектором
21:34
15 мин
Турбаза
Инструмент для продвижения: влияние блогеров в сфере туризма
21:49
11 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшәеи афольклори реиқәырхаразы: Аԥсуаҭҵааратә институт аекспедициақәа
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҟәатәи абаа аҵакыраҿы амузеи аартхоит: археолог ихҳәаа
13:33
14 мин
Аицәажәара
Аҵара зҵо аҿар аԥхынтәи рпрактика амҩаԥысшьа аҟынтә ҿырԥштәык
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Эксплуатация диких животных в Абхазии: разговор с экологом
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Взаимный интерес
Как должны развиваться туристические города: интервью с архитектором
14:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/dukh-volonterstva-kak-sistematiziruyut-okazanie-pomoschi-v-abkhazii-1056530259.html
Дух волонтерства: как систематизируют оказание помощи в Абхазии
Дух волонтерства: как систематизируют оказание помощи в Абхазии
Sputnik Абхазия
Центр волонтерства откроют в Абхазию, что будет способствовать систематизации этой деятельности и привлечет больше неравнодушных граждан. 30.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-30T09:45+0300
2025-07-30T11:27+0300
в абхазии
абхазия
новости
форумы
добро
волонтеры
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/1d/1056517304_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_acda83546d4e31a3ec1a38ecf47c1637.jpg
В Абхазии создадут центр волонтерства, сообщил в эфире радио Sputnik замначальника одного из подразделений Нацбанка Абхазии Даут Шамба.Создание такого центра поможет активным гражданам реализовать свои идеи и проекты, уверен он.По словам Шамба, планируется в этом задействовать огромное количество граждан республики. "Работа волонтерского центра в Абхазии даст импульс сотрудничеству с платформой "Добро.рф", сказала специалист молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Саманта Делба.Делба также напомнила, что двое волонтеров из Абхазии – Анастасия Матосян и Руслан Амичба, которые помогали в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, в эти дни участвуют в экологическом форуме в Ханты-Мансийске.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/1d/1056517304_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2bb4f798bc29dbd856ad15ed5699159c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, форумы, добро, волонтеры, видео
абхазия, новости, форумы, добро, волонтеры, видео

Дух волонтерства: как систематизируют оказание помощи в Абхазии

09:45 30.07.2025 (обновлено: 11:27 30.07.2025)
© Видео Sputnik
Подписаться
Центр волонтерства откроют в Абхазию, что будет способствовать систематизации этой деятельности и привлечет больше неравнодушных граждан.
В Абхазии создадут центр волонтерства, сообщил в эфире радио Sputnik замначальника одного из подразделений Нацбанка Абхазии Даут Шамба.
Создание такого центра поможет активным гражданам реализовать свои идеи и проекты, уверен он.
По словам Шамба, планируется в этом задействовать огромное количество граждан республики.
"Работа волонтерского центра в Абхазии даст импульс сотрудничеству с платформой "Добро.рф", сказала специалист молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Саманта Делба.
Делба также напомнила, что двое волонтеров из Абхазии – Анастасия Матосян и Руслан Амичба, которые помогали в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, в эти дни участвуют в экологическом форуме в Ханты-Мансийске.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0