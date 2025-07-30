https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/dukh-volonterstva-kak-sistematiziruyut-okazanie-pomoschi-v-abkhazii-1056530259.html
Дух волонтерства: как систематизируют оказание помощи в Абхазии
Дух волонтерства: как систематизируют оказание помощи в Абхазии
Sputnik Абхазия
Центр волонтерства откроют в Абхазию, что будет способствовать систематизации этой деятельности и привлечет больше неравнодушных граждан. 30.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-30T09:45+0300
2025-07-30T09:45+0300
2025-07-30T11:27+0300
в абхазии
абхазия
новости
форумы
добро
волонтеры
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/1d/1056517304_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_acda83546d4e31a3ec1a38ecf47c1637.jpg
В Абхазии создадут центр волонтерства, сообщил в эфире радио Sputnik замначальника одного из подразделений Нацбанка Абхазии Даут Шамба.Создание такого центра поможет активным гражданам реализовать свои идеи и проекты, уверен он.По словам Шамба, планируется в этом задействовать огромное количество граждан республики. "Работа волонтерского центра в Абхазии даст импульс сотрудничеству с платформой "Добро.рф", сказала специалист молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Саманта Делба.Делба также напомнила, что двое волонтеров из Абхазии – Анастасия Матосян и Руслан Амичба, которые помогали в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, в эти дни участвуют в экологическом форуме в Ханты-Мансийске.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/1d/1056517304_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2bb4f798bc29dbd856ad15ed5699159c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, форумы, добро, волонтеры, видео
абхазия, новости, форумы, добро, волонтеры, видео
Дух волонтерства: как систематизируют оказание помощи в Абхазии
09:45 30.07.2025 (обновлено: 11:27 30.07.2025)
Центр волонтерства откроют в Абхазию, что будет способствовать систематизации этой деятельности и привлечет больше неравнодушных граждан.
В Абхазии создадут центр волонтерства, сообщил в эфире радио Sputnik замначальника одного из подразделений Нацбанка Абхазии Даут Шамба.
Создание такого центра поможет активным гражданам реализовать свои идеи и проекты, уверен он.
По словам Шамба, планируется в этом задействовать огромное количество граждан республики.
"Работа волонтерского центра в Абхазии даст импульс сотрудничеству с платформой "Добро.рф
", сказала специалист молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Саманта Делба.
Делба также напомнила, что двое волонтеров из Абхазии – Анастасия Матосян и Руслан Амичба, которые помогали в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, в эти дни участвуют в экологическом форуме в Ханты-Мансийске.