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Киселев: шаги к восстановлению отношений между Москвой и Баку должны быть с обеих сторон
Киселев: шаги к восстановлению отношений между Москвой и Баку должны быть с обеих сторон
Sputnik Абхазия
Глава редакции Sputnik Азербайджан, шеф-редактор и некоторые сотрудники агентства были задержаны в Баку 30 июня. 30.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июл – Sputnik. "Сегодня ровно месяц, как наши коллеги-журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, граждане России, по безосновательным обвинениям находятся за решеткой в Азербайджане", – напомнил Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня"."Хотел бы вновь акцентировать внимание на том, что редакционная политика всего Агентства, включая наше подразделение Sputnik, всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических связей со странами нашего присутствия. Те, кто сознательно предпринял этот шаг, прекрасно понимали, что при отсутствии каких-либо объективных претензий к работе журналистов, он неизбежно приведет к осложнению межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном.Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи и сделать таким образом заметный шаг к восстановлению отношений наших стран. Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/1056340328.html
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новости, россия сегодня, дмитрий киселев
новости, россия сегодня, дмитрий киселев

Киселев: шаги к восстановлению отношений между Москвой и Баку должны быть с обеих сторон

09:00 30.07.2025 (обновлено: 10:27 30.07.2025)
© Sputnik Игорь Картавых и Евгений Белоусов
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - Sputnik Абхазия, 1920, 30.07.2025
© Sputnik
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Глава редакции Sputnik Азербайджан, шеф-редактор и некоторые сотрудники агентства были задержаны в Баку 30 июня.
СУХУМ, 30 июл – Sputnik. "Сегодня ровно месяц, как наши коллеги-журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, граждане России, по безосновательным обвинениям находятся за решеткой в Азербайджане", – напомнил Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня".

"Хотел бы вновь акцентировать внимание на том, что редакционная политика всего Агентства, включая наше подразделение Sputnik, всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических связей со странами нашего присутствия. Те, кто сознательно предпринял этот шаг, прекрасно понимали, что при отсутствии каких-либо объективных претензий к работе журналистов, он неизбежно приведет к осложнению межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном.

Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи и сделать таким образом заметный шаг к восстановлению отношений наших стран. Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон".
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - Sputnik Абхазия, 1920, 24.07.2025
Захарова: освобождение журналистов могло бы помочь нормализовать отношения Москвы и Баку
24 июля, 13:53
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