https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/kiselev-shagi-k-vosstanovleniyu-otnosheniy-mezhdu-moskvoy-i-baku-dolzhny-byt-s-obeikh-storon-1056522920.html

Киселев: шаги к восстановлению отношений между Москвой и Баку должны быть с обеих сторон

Киселев: шаги к восстановлению отношений между Москвой и Баку должны быть с обеих сторон

Sputnik Абхазия

Глава редакции Sputnik Азербайджан, шеф-редактор и некоторые сотрудники агентства были задержаны в Баку 30 июня. 30.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-30T09:00+0300

2025-07-30T09:00+0300

2025-07-30T10:27+0300

новости

россия сегодня

дмитрий киселев

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СУХУМ, 30 июл – Sputnik. "Сегодня ровно месяц, как наши коллеги-журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, граждане России, по безосновательным обвинениям находятся за решеткой в Азербайджане", – напомнил Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня"."Хотел бы вновь акцентировать внимание на том, что редакционная политика всего Агентства, включая наше подразделение Sputnik, всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических связей со странами нашего присутствия. Те, кто сознательно предпринял этот шаг, прекрасно понимали, что при отсутствии каких-либо объективных претензий к работе журналистов, он неизбежно приведет к осложнению межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном.Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи и сделать таким образом заметный шаг к восстановлению отношений наших стран. Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/1056340328.html

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