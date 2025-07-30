https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/peretok-elektroenergii-iz-rossii-nachnetsya-v-avguste-1056555564.html
Переток электроэнергии из России начнется в августе
Переток электроэнергии из России начнется в августе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Переток электроэнергии из России начнется уже в августе, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур... 30.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-30T22:19+0300
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Переток электроэнергии из России начнется уже в августе, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Абхазия согласовывает с российской стороной график подачи электроэнергии. Переток будет коммерческий, стоимость - примерно 3 рубля за кВт. Оплата будет из собственных средств компании.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/elektrosnabzhenie-letom-i-peretok-razgovor-s-glavnym-energetikom-1056551513.html
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абхазия, новости, электроснабжение, черноморэнерго
Переток электроэнергии из России начнется в августе
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Переток электроэнергии из России начнется уже в августе, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
Абхазия согласовывает с российской стороной график подачи электроэнергии. Переток будет коммерческий, стоимость - примерно 3 рубля за кВт. Оплата будет из собственных средств компании.
"Он будет осуществляться для сохранения уровня воды в плотине ИнгурГЭС, чтобы зимой более или менее иметь нормальный уровень”, — подчеркнул Джинджолия.