Переток электроэнергии из России начнется в августе

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшәеи афольклори реиқәырхаразы: Аԥсуаҭҵааратә институт аекспедициақәа
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҟәатәи абаа аҵакыраҿы амузеи аартхоит: археолог ихҳәаа
13:33
14 мин
Аицәажәара
Аҵара зҵо аҿар аԥхынтәи рпрактика амҩаԥысшьа аҟынтә ҿырԥштәык
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Эксплуатация диких животных в Абхазии: разговор с экологом
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Взаимный интерес
Как должны развиваться туристические города: интервью с преподавателем
14:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥснытәи аволонтиорцәа Ханты-Мансииск аекологиатә форум иалахуп
18:04
8 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҟәатәи абаа аҵакыраҿы амузеи аартхоит: археолог ихҳәаа
18:12
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Электроснабжение летом и переток: разговор с главным энергетиком
18:34
10 мин
Посредник
Эксплуатация диких животных в Абхазии: разговор с экологом
18:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥснытәи аволонтиорцәа Ханты-Мансииск аекологиатә форум иалахуп
21:04
8 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҟәатәи абаа аҵакыраҿы амузеи аартхоит: археолог ихҳәаа
21:12
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Электроснабжение летом и переток: разговор с главным энергетиком
21:34
10 мин
Посредник
Эксплуатация диких животных в Абхазии: разговор с экологом
21:45
15 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/peretok-elektroenergii-iz-rossii-nachnetsya-v-avguste-1056555564.html
Переток электроэнергии из России начнется в августе
Переток электроэнергии из России начнется в августе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Переток электроэнергии из России начнется уже в августе, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур... 30.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-30T22:19+0300
2025-07-30T22:19+0300
в абхазии
абхазия
новости
электроснабжение
черноморэнерго
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0e/1038111562_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_097e2f9ed2bd6fd063fa5b831278ffb6.jpg
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Переток электроэнергии из России начнется уже в августе, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Абхазия согласовывает с российской стороной график подачи электроэнергии. Переток будет коммерческий, стоимость - примерно 3 рубля за кВт. Оплата будет из собственных средств компании.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/elektrosnabzhenie-letom-i-peretok-razgovor-s-glavnym-energetikom-1056551513.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0e/1038111562_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_58fd39496044f3c444c67555b662b37f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, электроснабжение, черноморэнерго
абхазия, новости, электроснабжение, черноморэнерго

Переток электроэнергии из России начнется в августе

22:19 30.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Поездка на Ингур ГЭС
Поездка на Ингур ГЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 30.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Переток электроэнергии из России начнется уже в августе, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
- Sputnik Абхазия, 1920, 30.07.2025
Радио
Электроснабжение летом и переток: разговор с главным энергетиком
18:34
Абхазия согласовывает с российской стороной график подачи электроэнергии. Переток будет коммерческий, стоимость - примерно 3 рубля за кВт. Оплата будет из собственных средств компании.
"Он будет осуществляться для сохранения уровня воды в плотине ИнгурГЭС, чтобы зимой более или менее иметь нормальный уровень”, — подчеркнул Джинджолия.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0