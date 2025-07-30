https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/prioritety-zemelnye-uchastki-i-otsenka-sanguliya-rasskazal-ob-inventarizatsii-v-abkhazii--1056543937.html

Приоритеты, земельные участки и оценка: Сангулия рассказал об инвентаризации в Абхазии

Приоритеты, земельные участки и оценка: Сангулия рассказал об инвентаризации в Абхазии

Sputnik Абхазия

Провести инвентаризацию объектов и кадастровую оценку абхазским специалистам помогут российские коллеги. 30.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-30T16:07+0300

2025-07-30T16:07+0300

2025-07-30T16:07+0300

в абхазии

абхазия

кадастр

росреестр

земельный кадастр

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/1e/1056545193_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_68e2269ad5aea1b60d0afb0163c79812.jpg

Росреестр поможет Абхазии провести инвентаризацию и кадастровую оценку объектов недвижимости. Инвентаризация запланирована на 2026 год, а кадастровая оценка приоритетных объектов на 2026-2027 годы. Технический осмотр проведут только приоритетных объектов недвижимости, сказал в эфире радио Sputnik директор Кадастровой палаты Темур Сангулия.Это будет определяться абхазской стороной в рамках подготовки, концепции и технического задания. Первоочередными станут объекты государственного имущества. Также в список подлежащих приватизации и кадастровой оценке войдут выделяемые под коммерческие объекты земельные участки.Всего в Абхазии идентифицированных зданий и сооружений с собственниками превышает 60 тысяч, квартир и помещений – около 120 тысяч. По словам Сангулия, количество нуждающихся в инвентаризации объектов не превышает 20 тысяч.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, кадастр, росреестр, земельный кадастр, мультимедиа, видео