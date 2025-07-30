https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/prioritety-zemelnye-uchastki-i-otsenka-sanguliya-rasskazal-ob-inventarizatsii-v-abkhazii--1056543937.html
Приоритеты, земельные участки и оценка: Сангулия рассказал об инвентаризации в Абхазии
Приоритеты, земельные участки и оценка: Сангулия рассказал об инвентаризации в Абхазии
Sputnik Абхазия
Провести инвентаризацию объектов и кадастровую оценку абхазским специалистам помогут российские коллеги. 30.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-30T16:07+0300
2025-07-30T16:07+0300
2025-07-30T16:07+0300
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Росреестр поможет Абхазии провести инвентаризацию и кадастровую оценку объектов недвижимости. Инвентаризация запланирована на 2026 год, а кадастровая оценка приоритетных объектов на 2026-2027 годы. Технический осмотр проведут только приоритетных объектов недвижимости, сказал в эфире радио Sputnik директор Кадастровой палаты Темур Сангулия.Это будет определяться абхазской стороной в рамках подготовки, концепции и технического задания. Первоочередными станут объекты государственного имущества. Также в список подлежащих приватизации и кадастровой оценке войдут выделяемые под коммерческие объекты земельные участки.Всего в Абхазии идентифицированных зданий и сооружений с собственниками превышает 60 тысяч, квартир и помещений – около 120 тысяч. По словам Сангулия, количество нуждающихся в инвентаризации объектов не превышает 20 тысяч.
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абхазия, кадастр, росреестр, земельный кадастр, мультимедиа, видео
абхазия, кадастр, росреестр, земельный кадастр, мультимедиа, видео
Приоритеты, земельные участки и оценка: Сангулия рассказал об инвентаризации в Абхазии
Провести инвентаризацию объектов и кадастровую оценку абхазским специалистам помогут российские коллеги.
Росреестр поможет Абхазии провести инвентаризацию и кадастровую оценку объектов недвижимости. Инвентаризация запланирована на 2026 год, а кадастровая оценка приоритетных объектов на 2026-2027 годы.
Технический осмотр проведут только приоритетных объектов недвижимости, сказал в эфире радио Sputnik директор Кадастровой палаты Темур Сангулия.
Это будет определяться абхазской стороной в рамках подготовки, концепции и технического задания. Первоочередными станут объекты государственного имущества. Также в список подлежащих приватизации и кадастровой оценке войдут выделяемые под коммерческие объекты земельные участки.
Всего в Абхазии идентифицированных зданий и сооружений с собственниками превышает 60 тысяч, квартир и помещений – около 120 тысяч. По словам Сангулия, количество нуждающихся в инвентаризации объектов не превышает 20 тысяч.