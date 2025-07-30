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Сохранить колорит и создать комфорт: как развивать города Абхазии
Сохранить колорит и создать комфорт: как развивать города Абхазии
Sputnik Абхазия
В эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Уральского института управления РАНХИГС Светлана Маковкина рассказала... 30.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-30T21:02+0300
2025-07-30T21:02+0300
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"Туристу, который приезжает хочется приобщиться к колориту. Не хватает лавочек, магазинчиков с местными достопримечательностями, сувенирами. Для туриста вот это надо. Ему хочется увидеть нетронутую застройку, иметь возможность посидеть и не обязательно даже с видом на море, а просто чтобы это была комфортная среда, чтобы по голове не бил строительный шум. Это здесь задача органов власти", - считает Маковкина.В Доме Москвы прошли двухдневные архитектурные мастер-классы от ведущих российских архитекторов. Ключевыми темами стали "Городские исследования: инструменты и методы изучения городской среды", "Работа с образом объекта и работа со средой: актуальная архитектурная практика".Участники получили ценные знания, смогли подискутировать и обсудить актуальные вопросы с экспертом.
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абхазия, новости, архитектура, отдых в абхазии, мультимедиа, видео
абхазия, новости, архитектура, отдых в абхазии, мультимедиа, видео
Сохранить колорит и создать комфорт: как развивать города Абхазии
В эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Уральского института управления РАНХИГС Светлана Маковкина рассказала об архитектурных мастер-классах, организованных Домом Москвы и о том, как развивать города Абхазии.
"Туристу, который приезжает хочется приобщиться к колориту. Не хватает лавочек, магазинчиков с местными достопримечательностями, сувенирами. Для туриста вот это надо. Ему хочется увидеть нетронутую застройку, иметь возможность посидеть и не обязательно даже с видом на море, а просто чтобы это была комфортная среда, чтобы по голове не бил строительный шум. Это здесь задача органов власти", - считает Маковкина.
В Доме Москвы прошли двухдневные архитектурные мастер-классы от ведущих российских архитекторов.
Ключевыми темами стали "Городские исследования: инструменты и методы изучения городской среды", "Работа с образом объекта и работа со средой: актуальная архитектурная практика".
Участники получили ценные знания, смогли подискутировать и обсудить актуальные вопросы с экспертом.