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Сохранить колорит и создать комфорт: как развивать города Абхазии
Сохранить колорит и создать комфорт: как развивать города Абхазии
Sputnik Абхазия
В эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Уральского института управления РАНХИГС Светлана Маковкина рассказала... 30.07.2025, Sputnik Абхазия
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"Туристу, который приезжает хочется приобщиться к колориту. Не хватает лавочек, магазинчиков с местными достопримечательностями, сувенирами. Для туриста вот это надо. Ему хочется увидеть нетронутую застройку, иметь возможность посидеть и не обязательно даже с видом на море, а просто чтобы это была комфортная среда, чтобы по голове не бил строительный шум. Это здесь задача органов власти", - считает Маковкина.В Доме Москвы прошли двухдневные архитектурные мастер-классы от ведущих российских архитекторов. Ключевыми темами стали "Городские исследования: инструменты и методы изучения городской среды", "Работа с образом объекта и работа со средой: актуальная архитектурная практика".Участники получили ценные знания, смогли подискутировать и обсудить актуальные вопросы с экспертом.
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Сохранить колорит и создать комфорт: как развивать города Абхазии

21:02 30.07.2025
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В эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Уральского института управления РАНХИГС Светлана Маковкина рассказала об архитектурных мастер-классах, организованных Домом Москвы и о том, как развивать города Абхазии.
"Туристу, который приезжает хочется приобщиться к колориту. Не хватает лавочек, магазинчиков с местными достопримечательностями, сувенирами. Для туриста вот это надо. Ему хочется увидеть нетронутую застройку, иметь возможность посидеть и не обязательно даже с видом на море, а просто чтобы это была комфортная среда, чтобы по голове не бил строительный шум. Это здесь задача органов власти", - считает Маковкина.

В Доме Москвы прошли двухдневные архитектурные мастер-классы от ведущих российских архитекторов.
Ключевыми темами стали "Городские исследования: инструменты и методы изучения городской среды", "Работа с образом объекта и работа со средой: актуальная архитектурная практика".
Участники получили ценные знания, смогли подискутировать и обсудить актуальные вопросы с экспертом.
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