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Сохранить колорит и создать комфорт: как развивать города Абхазии

Сохранить колорит и создать комфорт: как развивать города Абхазии

Sputnik Абхазия

В эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Уральского института управления РАНХИГС Светлана Маковкина рассказала... 30.07.2025, Sputnik Абхазия

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"Туристу, который приезжает хочется приобщиться к колориту. Не хватает лавочек, магазинчиков с местными достопримечательностями, сувенирами. Для туриста вот это надо. Ему хочется увидеть нетронутую застройку, иметь возможность посидеть и не обязательно даже с видом на море, а просто чтобы это была комфортная среда, чтобы по голове не бил строительный шум. Это здесь задача органов власти", - считает Маковкина.В Доме Москвы прошли двухдневные архитектурные мастер-классы от ведущих российских архитекторов. Ключевыми темами стали "Городские исследования: инструменты и методы изучения городской среды", "Работа с образом объекта и работа со средой: актуальная архитектурная практика".Участники получили ценные знания, смогли подискутировать и обсудить актуальные вопросы с экспертом.

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