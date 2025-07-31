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Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года
Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года
Sputnik Абхазия
Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года превысила 92%. 31.07.2025, Sputnik Абхазия
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Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года превысила 92%. За этот период зарегистрировано уголовных 76 преступлений, раскрыто 70. Из них 31 было тяжким, раскрыто 25, сообщил начальник УВД Сухума Астамур Хагуш на заседании столичного Горсобрания. По сравнению с 2024 годом общее число преступлений снизилось на одно, тяжких — на четыре. Увеличилось число краж, их было 25 — на 8 больше, чем в прошлом году. 20 краж раскрыто. За отчетный период выявлено 12 фактов незаконного оборота наркотиков, на 16 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также выявлено 20 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.
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Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года

17:53 31.07.2025
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Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года превысила 92% - Sputnik Абхазия
Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года превысила 92%.
За этот период зарегистрировано уголовных 76 преступлений, раскрыто 70. Из них 31 было тяжким, раскрыто 25, сообщил начальник УВД Сухума Астамур Хагуш на заседании столичного Горсобрания.
По сравнению с 2024 годом общее число преступлений снизилось на одно, тяжких — на четыре.
Увеличилось число краж, их было 25 — на 8 больше, чем в прошлом году. 20 краж раскрыто.
За отчетный период выявлено 12 фактов незаконного оборота наркотиков, на 16 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также выявлено 20 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.
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