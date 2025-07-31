https://sputnik-abkhazia.ru/20250731/raskryvaemost-prestupleniy-v-sukhume-za-pervoe-polugodie-2025-goda-1056575255.html
Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года
Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года
Sputnik Абхазия
Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года превысила 92%. 31.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-31T17:53+0300
2025-07-31T17:53+0300
2025-07-31T17:53+0300
в абхазии
медиа
инфографика
новости
мвд абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/1f/1056572913_0:102:1775:1100_1920x0_80_0_0_c3dc279c9f54c013adc5cab68b67d287.png
Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года превысила 92%. За этот период зарегистрировано уголовных 76 преступлений, раскрыто 70. Из них 31 было тяжким, раскрыто 25, сообщил начальник УВД Сухума Астамур Хагуш на заседании столичного Горсобрания. По сравнению с 2024 годом общее число преступлений снизилось на одно, тяжких — на четыре. Увеличилось число краж, их было 25 — на 8 больше, чем в прошлом году. 20 краж раскрыто. За отчетный период выявлено 12 фактов незаконного оборота наркотиков, на 16 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также выявлено 20 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/1f/1056572913_87:0:1688:1201_1920x0_80_0_0_ade924d34f3a975108c8e11ae942a1ce.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
медиа, инфографика, новости, мвд абхазии, абхазия, инфографика
медиа, инфографика, новости, мвд абхазии, абхазия, инфографика
Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года
Раскрываемость преступлений в Сухуме за первое полугодие 2025 года превысила 92%.
За этот период зарегистрировано уголовных 76 преступлений, раскрыто 70. Из них 31 было тяжким, раскрыто 25, сообщил начальник УВД Сухума Астамур Хагуш на заседании столичного Горсобрания.
По сравнению с 2024 годом общее число преступлений снизилось на одно, тяжких — на четыре.
Увеличилось число краж, их было 25 — на 8 больше, чем в прошлом году. 20 краж раскрыто.
За отчетный период выявлено 12 фактов незаконного оборота наркотиков, на 16 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также выявлено 20 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.