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Праздник музыки: фестиваль Хиблы Герзмава в Сухуме
Праздник музыки: фестиваль Хиблы Герзмава в Сухуме
Sputnik Абхазия
XXIII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" открылся в Сухуме в четверг, 31 июля. В этом году он посвящен памяти первого президента Абхазии Владислава... 01.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-01T14:31+0300
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Первый концерт в рамках фестиваля “Хибла Герзмава приглашает…” прошел на театральной площади в Сухуме. На сцене выступили всемирно известный пианист Денис Мацуев, Народные артисты России и Абхазии Хибла Герзмава и Евгений Князев, а также ведущий солист Большого театра России, баритон Игорь Головатенко.Программа концерта состояла из классических произведений.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
Праздник музыки: фестиваль Хиблы Герзмава в Сухуме 14:31 01.08.2025 (обновлено: 15:50 01.08.2025)
XXIII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" открылся в Сухуме в четверг, 31 июля. В этом году он посвящен памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
Первый концерт в рамках фестиваля “Хибла Герзмава приглашает…” прошел на театральной площади в Сухуме. На сцене выступили всемирно известный пианист Денис Мацуев, Народные артисты России и Абхазии Хибла Герзмава и Евгений Князев, а также ведущий солист Большого театра России, баритон Игорь Головатенко.
Программа концерта состояла из классических произведений.
© Sputnik / Томас Тхайцук
XXIII фестиваль “Хибла Герзмава приглашает…” открылся в Сухуме концертом классической музыки.
XXIII фестиваль “Хибла Герзмава приглашает…” открылся в Сухуме концертом классической музыки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На сцене перед Абхазским драмтеатром выступил всемирно известный пианист Денис Мацуев.
На сцене перед Абхазским драмтеатром выступил всемирно известный пианист Денис Мацуев.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль посетил президент Абхазии Бадра Гунба.
Фестиваль посетил президент Абхазии Бадра Гунба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хибла Герзмава исполнила арии и ансамбли, шедевры русской и западноевропейской оперной классики.
Хибла Герзмава исполнила арии и ансамбли, шедевры русской и западноевропейской оперной классики.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт проходил в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Антона Гришанина.
Концерт проходил в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Антона Гришанина.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие 23-го фестиваля посвящено 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.
Открытие 23-го фестиваля посвящено 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оперная дива Хибла Герзмава назвала Владислава Ардзинба главным абхазом, который научил любить Родину.
Оперная дива Хибла Герзмава назвала Владислава Ардзинба главным абхазом, который научил любить Родину.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В рамках фестиваля “Хибла Герзмава приглашает…” в Абхазии пройдут три концерта.
В рамках фестиваля “Хибла Герзмава приглашает…” в Абхазии пройдут три концерта.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Уже 2 августа фестиваль продолжится концертом на территории Пицундского храма.
Уже 2 августа фестиваль продолжится концертом на территории Пицундского храма.
© Sputnik / Томас Тхайцук
По традиции последних лет, в фестивальной программе примут участие лауреаты и финалисты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
По традиции последних лет, в фестивальной программе примут участие лауреаты и финалисты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финал абхазской части фестиваля пройдет 4 августа у подножия Бедийского храма.
Финал абхазской части фестиваля пройдет 4 августа у подножия Бедийского храма.