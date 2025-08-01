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Праздник музыки: фестиваль Хиблы Герзмава в Сухуме

Праздник музыки: фестиваль Хиблы Герзмава в Сухуме

Sputnik Абхазия

XXIII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" открылся в Сухуме в четверг, 31 июля. В этом году он посвящен памяти первого президента Абхазии Владислава... 01.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-01T14:31+0300

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Первый концерт в рамках фестиваля “Хибла Герзмава приглашает…” прошел на театральной площади в Сухуме. На сцене выступили всемирно известный пианист Денис Мацуев, Народные артисты России и Абхазии Хибла Герзмава и Евгений Князев, а также ведущий солист Большого театра России, баритон Игорь Головатенко.Программа концерта состояла из классических произведений.

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