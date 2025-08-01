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Праздник музыки: фестиваль Хиблы Герзмава в Сухуме
Праздник музыки: фестиваль Хиблы Герзмава в Сухуме
Sputnik Абхазия
XXIII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" открылся в Сухуме в четверг, 31 июля. В этом году он посвящен памяти первого президента Абхазии Владислава... 01.08.2025, Sputnik Абхазия
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Первый концерт в рамках фестиваля “Хибла Герзмава приглашает…” прошел на театральной площади в Сухуме. На сцене выступили всемирно известный пианист Денис Мацуев, Народные артисты России и Абхазии Хибла Герзмава и Евгений Князев, а также ведущий солист Большого театра России, баритон Игорь Головатенко.Программа концерта состояла из классических произведений.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Праздник музыки: фестиваль Хиблы Герзмава в Сухуме

14:31 01.08.2025 (обновлено: 15:50 01.08.2025)
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XXIII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" открылся в Сухуме в четверг, 31 июля. В этом году он посвящен памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
Первый концерт в рамках фестиваля “Хибла Герзмава приглашает…” прошел на театральной площади в Сухуме. На сцене выступили всемирно известный пианист Денис Мацуев, Народные артисты России и Абхазии Хибла Герзмава и Евгений Князев, а также ведущий солист Большого театра России, баритон Игорь Головатенко.
Программа концерта состояла из классических произведений.
© Sputnik / Томас Тхайцук

XXIII фестиваль “Хибла Герзмава приглашает…” открылся в Сухуме концертом классической музыки.

XXIII фестиваль “Хибла Герзмава приглашает…” открылся в Сухуме концертом классической музыки. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

XXIII фестиваль “Хибла Герзмава приглашает…” открылся в Сухуме концертом классической музыки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене перед Абхазским драмтеатром выступил всемирно известный пианист Денис Мацуев.

На сцене перед Абхазским драмтеатром выступил всемирно известный пианист Денис Мацуев. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене перед Абхазским драмтеатром выступил всемирно известный пианист Денис Мацуев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль посетил президент Абхазии Бадра Гунба.

Фестиваль посетил президент Абхазии Бадра Гунба. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль посетил президент Абхазии Бадра Гунба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Хибла Герзмава исполнила арии и ансамбли, шедевры русской и западноевропейской оперной классики.

Хибла Герзмава исполнила арии и ансамбли, шедевры русской и западноевропейской оперной классики. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хибла Герзмава исполнила арии и ансамбли, шедевры русской и западноевропейской оперной классики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт проходил в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Антона Гришанина.

Концерт проходил в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Антона Гришанина. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт проходил в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Антона Гришанина.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие 23-го фестиваля посвящено 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.

Открытие 23-го фестиваля посвящено 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие 23-го фестиваля посвящено 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Оперная дива Хибла Герзмава назвала Владислава Ардзинба главным абхазом, который научил любить Родину.

Оперная дива Хибла Герзмава назвала Владислава Ардзинба главным абхазом, который научил любить Родину. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Оперная дива Хибла Герзмава назвала Владислава Ардзинба главным абхазом, который научил любить Родину.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках фестиваля “Хибла Герзмава приглашает…” в Абхазии пройдут три концерта.

В рамках фестиваля “Хибла Герзмава приглашает…” в Абхазии пройдут три концерта. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках фестиваля “Хибла Герзмава приглашает…” в Абхазии пройдут три концерта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уже 2 августа фестиваль продолжится концертом на территории Пицундского храма.

Уже 2 августа фестиваль продолжится концертом на территории Пицундского храма. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Уже 2 августа фестиваль продолжится концертом на территории Пицундского храма.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции последних лет, в фестивальной программе примут участие лауреаты и финалисты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

По традиции последних лет, в фестивальной программе примут участие лауреаты и финалисты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции последних лет, в фестивальной программе примут участие лауреаты и финалисты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

© Sputnik / Томас Тхайцук

Финал абхазской части фестиваля пройдет 4 августа у подножия Бедийского храма.

Финал абхазской части фестиваля пройдет 4 августа у подножия Бедийского храма. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финал абхазской части фестиваля пройдет 4 августа у подножия Бедийского храма.

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