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По нормам не норма: как СЭС борется с нарушителями в турсезон
По нормам не норма: как СЭС борется с нарушителями в турсезон
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik заместитель руководителя СЭС Сухума Лаша Зарандия рассказал о том, как в столице в разгар летнего курортного сезона соблюдаются... 01.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-01T17:06+0300
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В разгар туристического сезона СЭС Сухума совместно с городскими службами ЖКХ проводят проверки объектов общественного питания на соответствие санитарным нормам. По словам начальника СЭС Лаши Зарандия, особое внимание уделено уязвимым участкам на набережной столицы, где наблюдается наибольший поток туристов.Как отметил специалист, одна из серьезных проблем Сухума — состояние канализационных сетей. Во многих заведениях пищевые жиры сбрасываются в общие стоки, что приводит к образованию отложений на трубах и засорам.Парламент Абхазии в первом чтении принял новые нормы взыскания штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Согласно изменениям, после первого предупреждения заведение-нарушитель может быть закрыто на срок до 90 дней.О санитарных проверках, проблемах функционирования столичного рынка и рисках, связанных с неохраняемыми водоемами, смотрите на сайте Sputnik.
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абхазия, новости, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, летний сезон в абхазии, мультимедиа, видео
абхазия, новости, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, летний сезон в абхазии, мультимедиа, видео
По нормам не норма: как СЭС борется с нарушителями в турсезон
17:06 01.08.2025 (обновлено: 17:26 01.08.2025)
В интервью радио Sputnik заместитель руководителя СЭС Сухума Лаша Зарандия рассказал о том, как в столице в разгар летнего курортного сезона соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы.
В разгар туристического сезона СЭС Сухума совместно с городскими службами ЖКХ проводят проверки объектов общественного питания на соответствие санитарным нормам. По словам начальника СЭС Лаши Зарандия, особое внимание уделено уязвимым участкам на набережной столицы, где наблюдается наибольший поток туристов.
Как отметил специалист, одна из серьезных проблем Сухума — состояние канализационных сетей. Во многих заведениях пищевые жиры сбрасываются в общие стоки, что приводит к образованию отложений на трубах и засорам.
Парламент Абхазии в первом чтении принял новые нормы взыскания штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Согласно изменениям, после первого предупреждения заведение-нарушитель может быть закрыто на срок до 90 дней.
О санитарных проверках, проблемах функционирования столичного рынка и рисках, связанных с неохраняемыми водоемами, смотрите на сайте Sputnik.