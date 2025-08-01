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Звери "вне закона": Соломко о борьбе с эксплуатацией диких животных в Абхазии
Звери "вне закона": Соломко о борьбе с эксплуатацией диких животных в Абхазии
Sputnik Абхазия
Госкомитет Абхазии по экологии и природопользованию проводит вместе с МВД рейдовые мероприятия по выявлению незаконной эксплуатации экзотических животных на... 01.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-01T08:37+0300
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Последние рейдовые мероприятия в Гагре, которые были проведены сотрудниками Госкомитета Абхазии по экологии и природопользованию совместно с правоохранительными органами, выявили ряд нарушений правил содержания животных. По словам Соломко, из года в год на курортах республики появляются новые виды экзотических животных. В этом сезоне их список пополнил крокодил. Сотрудники профильных органов составляют протоколы и выписывают штрафы, но их размеры не пугают предпринимателей — штраф в 1800 рублей окупается всего за одно фото с животными.Соломко также подчеркнул необходимость разработки закона "О животных", которого в Абхазии нет. Он также рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия о том, что один из зоопарков Москвы готов принять содержащихся в неволе четырех медведей из Абхазии. Юристы сейчас работают над подготовкой необходимого пакета документов для перевозки зверей через границу с Россией.
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абхазия, новости, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы, животные, рейды, мультимедиа, видео
абхазия, новости, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы, животные, рейды, мультимедиа, видео

Звери "вне закона": Соломко о борьбе с эксплуатацией диких животных в Абхазии

08:37 01.08.2025
© Видео /Sputnik
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Госкомитет Абхазии по экологии и природопользованию проводит вместе с МВД рейдовые мероприятия по выявлению незаконной эксплуатации экзотических животных на курортах страны.
Последние рейдовые мероприятия в Гагре, которые были проведены сотрудниками Госкомитета Абхазии по экологии и природопользованию совместно с правоохранительными органами, выявили ряд нарушений правил содержания животных.
По словам Соломко, из года в год на курортах республики появляются новые виды экзотических животных. В этом сезоне их список пополнил крокодил.
Сотрудники профильных органов составляют протоколы и выписывают штрафы, но их размеры не пугают предпринимателей — штраф в 1800 рублей окупается всего за одно фото с животными.
Соломко также подчеркнул необходимость разработки закона "О животных", которого в Абхазии нет.
Он также рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия о том, что один из зоопарков Москвы готов принять содержащихся в неволе четырех медведей из Абхазии.
Юристы сейчас работают над подготовкой необходимого пакета документов для перевозки зверей через границу с Россией.
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