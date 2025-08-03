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В поисках триллера: как прошли съемки сериала "Фишер" в Абхазии

В поисках триллера: как прошли съемки сериала "Фишер" в Абхазии

Sputnik Абхазия

Съемки третьего сезона знаменитого сериала "Фишер" прошли в городах и населенных пунктах Абхазии, включая Пицунду, Ткуарчал, Сухум, Новый Афон и озеро Рица. 03.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-03T18:36+0300

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2025-08-03T18:36+0300

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Съемочная группа провела в республике более 40 дней, и практически все экстерьеры третьего сезона сериала были сняты в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik старший специалист Минкульта Абхазии Даут Логуа."Процесс прошел замечательно, все уложились в сроки. Нас даже приглашали в Москву, и там уже становится понятно, какое впечатление осталось у съемочной группы. Здесь, в Абхазии, люди могут улыбнуться, сказать, что всё прошло отлично — но за пределами республики не всегда известно, как о нас отзываются на самом деле. А там я увидел: они искренне рассказывают, что снимали в Абхазии, что было потрясающе, что их встретили с большим радушием. Это не просто вежливость — они действительно обсуждают это между собой. И такое сарафанное радио в случае с проектами подобного уровня работает куда эффективнее, чем любая рекламная кампания, программа или пиар", — подчеркнул Логуа.Он добавил, что имиджевая история хорошо сработала, и уже в Минкульт поступают новые заявки на съемки в Абхазии.Сейчас в республике проходят съемки фильма российского режиссера Александра Петрова.

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