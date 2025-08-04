https://sputnik-abkhazia.ru/20250804/badra-gunba-i-sergey-kirienko-osmotreli-otkryvshiysya-na-tavride-dom-abkhazii-1056669200.html

Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели открывшийся на "Тавриде" Дом Абхазии

Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели открывшийся на "Тавриде" Дом Абхазии

Sputnik Абхазия

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа, в нем приняли участие представители Абхазии. 04.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-04T12:37+0300

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко осмотрели открывшийся на "Тавриде" Дом Абхазии. Арт-объект создали Гарик Асланян и Виктория Тания во время участия в арт-школе "Маршруты Абхазии", которая проходила в июне. Они украсили стены изображениями героев нартского эпоса, элементами абхазского герба и флага. Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа, его программа включает пять направлений: музыку, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. В нем приняли участие и молодые люди из Абхазии.Бадра Гунба отметил особенное значение фестиваля для укрепления культурных связей и поддержки молодежи."Представители Абхазии часто приезжают сюда, чтобы представить свою самобытную культуру, поделиться идеями и обогатиться опытом сверстников. Подобные события укрепляют дружбу между народами", – добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250803/1056662632.html

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абхазия, крым, новости, бадра гунба, сергей кириенко