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Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели открывшийся на "Тавриде" Дом Абхазии
Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели открывшийся на "Тавриде" Дом Абхазии
Sputnik Абхазия
Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа, в нем приняли участие представители Абхазии. 04.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-04T12:37+0300
2025-08-04T12:37+0300
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко осмотрели открывшийся на "Тавриде" Дом Абхазии. Арт-объект создали Гарик Асланян и Виктория Тания во время участия в арт-школе "Маршруты Абхазии", которая проходила в июне. Они украсили стены изображениями героев нартского эпоса, элементами абхазского герба и флага. Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа, его программа включает пять направлений: музыку, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. В нем приняли участие и молодые люди из Абхазии.Бадра Гунба отметил особенное значение фестиваля для укрепления культурных связей и поддержки молодежи."Представители Абхазии часто приезжают сюда, чтобы представить свою самобытную культуру, поделиться идеями и обогатиться опытом сверстников. Подобные события укрепляют дружбу между народами", – добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250803/1056662632.html
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абхазия, крым, новости, бадра гунба, сергей кириенко
абхазия, крым, новости, бадра гунба, сергей кириенко
Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели открывшийся на "Тавриде" Дом Абхазии
12:37 04.08.2025 (обновлено: 12:58 04.08.2025)
Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа, в нем приняли участие представители Абхазии.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко осмотрели открывшийся на "Тавриде" Дом Абхазии.
Арт-объект создали Гарик Асланян и Виктория Тания во время участия в арт-школе "Маршруты Абхазии", которая проходила в июне.
Они украсили стены изображениями героев нартского эпоса, элементами абхазского герба и флага.
Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа, его программа включает пять направлений: музыку, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. В нем приняли участие и молодые люди из Абхазии.
Бадра Гунба отметил особенное значение фестиваля для укрепления культурных связей и поддержки молодежи.
"Представители Абхазии часто приезжают сюда, чтобы представить свою самобытную культуру, поделиться идеями и обогатиться опытом сверстников. Подобные события укрепляют дружбу между народами", – добавил он.