https://sputnik-abkhazia.ru/20250804/bok-o-bok-kak-budut-sotrudnichat-abkhazskie-i-rossiyskie-nko-1056670720.html
Бок о бок: как будут сотрудничать абхазские и российские НКО
Бок о бок: как будут сотрудничать абхазские и российские НКО
Sputnik Абхазия
В рамках проекта "Точка роста. НКО Абхазия", который поддержал российский фонд президентских грантов, в Сухуме прошел круглый стол по теме поддержки НКО и... 04.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-04T13:14+0300
2025-08-04T13:14+0300
2025-08-04T13:14+0300
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Круглый стол по поддержке НКО и молодежных инициатив был организован "Общественным центром социальных инициатив" и Всемирным Абхазско-абазинским конгрессом. Как рассказал на радио Sputnik специалист отдела ВААК по образованию, активности и здравоохранению Наур Хишба, один из аспектов проекта "Точка роста" заключается в знакомстве представителей абхазских и российских некоммерческих организаций. Это нужно для того, чтобы они совместно могли писать проекты с последующей подачей их на получение грантов из российского президентского фонда. На прошедшем в Сухуме круглом столе российские специалисты рассказали о том, как правильно подавать заявки на получение грантов и как объединить организации с похожими целями для дальнейшего сотрудничества. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, видео, мультимедиа, видео
Бок о бок: как будут сотрудничать абхазские и российские НКО
В рамках проекта "Точка роста. НКО Абхазия", который поддержал российский фонд президентских грантов, в Сухуме прошел круглый стол по теме поддержки НКО и молодежных инициатив.
Круглый стол по поддержке НКО и молодежных инициатив был организован "Общественным центром социальных инициатив" и Всемирным Абхазско-абазинским конгрессом.
Как рассказал на радио Sputnik специалист отдела ВААК по образованию, активности и здравоохранению Наур Хишба, один из аспектов проекта "Точка роста" заключается в знакомстве представителей абхазских и российских некоммерческих организаций.
Это нужно для того, чтобы они совместно могли писать проекты с последующей подачей их на получение грантов из российского президентского фонда.
На прошедшем в Сухуме круглом столе российские специалисты рассказали о том, как правильно подавать заявки на получение грантов и как объединить организации с похожими целями для дальнейшего сотрудничества.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.