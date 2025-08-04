Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресенье на радио Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресенье на радио Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақыҭанхамҩатә дгьылқәа даҽа категориақәак рахь риагара аамҭала азин ыҟам: аминистр ихҳәаа
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Жәларбжьаратәи аспорт проект "Аԥснытәи аҳәаа" аус адыруеит
13:34
17 мин
Аицәажәара
Уажәаԥхьа икьыԥхьымыз Витали Қецба ифотоҭыхымҭақәа ӡыргахоит
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
13 мин
Такие обстоятельства
Абхазия готовится к переписи населения: интервью с Госстатом
14:20
24 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Интервью
Ученый мирового имени: интервью с автором книге о Владиславе Ардзинба
14:47
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250804/bok-o-bok-kak-budut-sotrudnichat-abkhazskie-i-rossiyskie-nko-1056670720.html
Бок о бок: как будут сотрудничать абхазские и российские НКО
Бок о бок: как будут сотрудничать абхазские и российские НКО
Sputnik Абхазия
В рамках проекта "Точка роста. НКО Абхазия", который поддержал российский фонд президентских грантов, в Сухуме прошел круглый стол по теме поддержки НКО и... 04.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-04T13:14+0300
2025-08-04T13:14+0300
в абхазии
абхазия
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/03/1056657761_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a70a562fe0110e68cbfb60b56779e99c.jpg
Круглый стол по поддержке НКО и молодежных инициатив был организован "Общественным центром социальных инициатив" и Всемирным Абхазско-абазинским конгрессом. Как рассказал на радио Sputnik специалист отдела ВААК по образованию, активности и здравоохранению Наур Хишба, один из аспектов проекта "Точка роста" заключается в знакомстве представителей абхазских и российских некоммерческих организаций. Это нужно для того, чтобы они совместно могли писать проекты с последующей подачей их на получение грантов из российского президентского фонда. На прошедшем в Сухуме круглом столе российские специалисты рассказали о том, как правильно подавать заявки на получение грантов и как объединить организации с похожими целями для дальнейшего сотрудничества. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/03/1056657761_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aa9e71d0f6c0306ee6e69ee86bd17df7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, видео, мультимедиа, видео

Бок о бок: как будут сотрудничать абхазские и российские НКО

13:14 04.08.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
В рамках проекта "Точка роста. НКО Абхазия", который поддержал российский фонд президентских грантов, в Сухуме прошел круглый стол по теме поддержки НКО и молодежных инициатив.
Круглый стол по поддержке НКО и молодежных инициатив был организован "Общественным центром социальных инициатив" и Всемирным Абхазско-абазинским конгрессом.
Как рассказал на радио Sputnik специалист отдела ВААК по образованию, активности и здравоохранению Наур Хишба, один из аспектов проекта "Точка роста" заключается в знакомстве представителей абхазских и российских некоммерческих организаций.
Это нужно для того, чтобы они совместно могли писать проекты с последующей подачей их на получение грантов из российского президентского фонда.
На прошедшем в Сухуме круглом столе российские специалисты рассказали о том, как правильно подавать заявки на получение грантов и как объединить организации с похожими целями для дальнейшего сотрудничества.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0