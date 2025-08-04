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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250804/bolee-60-dronov-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1056666146.html
Более 60 дронов сбили над российскими регионами за ночь
Более 60 дронов сбили над российскими регионами за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 04.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-04T09:00+0300
2025-08-04T10:31+0300
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над российскими регионами 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.Над акваторией Черного моря уничтожили 18 беспилотников, над Воронежской областью – 12, над Крымом – 11.Восемь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть – над Волгоградской.По два БпЛА сбили над Брянской и Ростовской областями, по одному – над Рязанской областью и Московским регионом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250803/1056657702.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 60 дронов сбили над российскими регионами за ночь

09:00 04.08.2025 (обновлено: 10:31 04.08.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над российскими регионами 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
Над акваторией Черного моря уничтожили 18 беспилотников, над Воронежской областью – 12, над Крымом – 11.
Восемь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть – над Волгоградской.
По два БпЛА сбили над Брянской и Ростовской областями, по одному – над Рязанской областью и Московским регионом.
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