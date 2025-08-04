https://sputnik-abkhazia.ru/20250804/bolee-60-dronov-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1056666146.html

Более 60 дронов сбили над российскими регионами за ночь

Более 60 дронов сбили над российскими регионами за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 04.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-04T09:00+0300

2025-08-04T09:00+0300

2025-08-04T10:31+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над российскими регионами 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.Над акваторией Черного моря уничтожили 18 беспилотников, над Воронежской областью – 12, над Крымом – 11.Восемь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть – над Волгоградской.По два БпЛА сбили над Брянской и Ростовской областями, по одному – над Рязанской областью и Московским регионом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250803/1056657702.html

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