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"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"
"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"
Sputnik Абхазия
В этом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" речь пойдет о российском сериале "Фишер", основанном на реальных событиях, второй сезон которого снимали в... 04.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-04T10:04+0300
2025-08-04T10:04+0300
2025-08-04T15:01+0300
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"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"
В этом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" речь пойдет о российском сериале "Фишер", основанном на реальных событиях, второй сезон которого снимали в Абхазии. В гостях у ведущих специалист отдела культуры Министерства культуры Республики Абхазия Даут Логуа. В литературной части Ирина Турава рассказала о книге Евы Меркачевой "Я иду искать".Слушайте подкаст в аудиофайле выше.
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подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
В этом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" речь пойдет о российском сериале "Фишер", основанном на реальных событиях, второй сезон которого снимали в Абхазии. В гостях у ведущих специалист отдела культуры Министерства культуры Республики Абхазия Даут Логуа. В литературной части Ирина Турава рассказала о книге Евы Меркачевой "Я иду искать".
Слушайте подкаст в аудиофайле выше.