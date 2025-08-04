"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресенье на радио Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресенье на радио Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақыҭанхамҩатә дгьылқәа даҽа категориақәак рахь риагара аамҭала азин ыҟам: аминистр ихҳәаа
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Жәларбжьаратәи аспорт проект "Аԥснытәи аҳәаа" аус адыруеит
13:34
17 мин
Аицәажәара
Уажәаԥхьа икьыԥхьымыз Витали Қьецба ифотоҭыхымҭақәа ӡыргахоит
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазия готовится к переписи населения: интервью с Госстатом
14:04
24 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Интервью
Ученый с мировым именем: интервью с автором книги о Владиславе Ардзинба
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Риҵа аинфраструктура арҿыцра иалацәажәеит
18:04
14 мин
Аицәажәара
Уажәаԥхьа икьыԥхьымыз Витали Қьецба ифотоҭыхымҭақәа ӡыргахоит
18:19
9 мин
Ҳара ҳжәар
18:28
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
"Абхазия Опен 2025": шахматный фестиваль проходит в Сухуме
18:34
14 мин
Такие обстоятельства
Абхазия на фестивале "Таврида.АРТ": интервью с участниками
18:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Риҵа аинфраструктура арҿыцра иалацәажәеит
21:04
14 мин
Аицәажәара
Уажәаԥхьа икьыԥхьымыз Витали Қьецба ифотоҭыхымҭақәа ӡыргахоит
21:19
9 мин
Ҳара ҳжәар
21:28
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
"Абхазия Опен 2025": шахматный фестиваль проходит в Сухуме
21:34
14 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250804/ostorozhno-spoyler-serial-fisher-i--kniga-ya-idu-iskat-1056607201.html
"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"
"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"
Sputnik Абхазия
В этом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" речь пойдет о российском сериале "Фишер", основанном на реальных событиях, второй сезон которого снимали в... 04.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-04T10:04+0300
2025-08-04T15:01+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
осторожно, спойлер
кино
литература
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/01/1056607279_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_239020594bfd7c0c7f1419612485083e.jpg
"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"
В этом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" речь пойдет о российском сериале "Фишер", основанном на реальных событиях, второй сезон которого снимали в Абхазии. В гостях у ведущих специалист отдела культуры Министерства культуры Республики Абхазия Даут Логуа. В литературной части Ирина Турава рассказала о книге Евы Меркачевой "Я иду искать".Слушайте подкаст в аудиофайле выше.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/01/1056607279_45:0:1264:914_1920x0_80_0_0_f97e505bd84c7d161859757a35c9618c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио

"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"

10:04 04.08.2025 (обновлено: 15:01 04.08.2025)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"
Подписаться
В этом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" речь пойдет о российском сериале "Фишер", основанном на реальных событиях, второй сезон которого снимали в Абхазии. В гостях у ведущих специалист отдела культуры Министерства культуры Республики Абхазия Даут Логуа. В литературной части Ирина Турава рассказала о книге Евы Меркачевой "Я иду искать".
Слушайте подкаст в аудиофайле выше.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0