https://sputnik-abkhazia.ru/20250804/ostorozhno-spoyler-serial-fisher-i--kniga-ya-idu-iskat-1056607201.html

"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"

"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"

Sputnik Абхазия

В этом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" речь пойдет о российском сериале "Фишер", основанном на реальных событиях, второй сезон которого снимали в... 04.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-04T10:04+0300

2025-08-04T10:04+0300

2025-08-04T15:01+0300

осторожно, спойлер!

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"Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать" Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": сериал "Фишер" и книга "Я иду искать"

В этом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" речь пойдет о российском сериале "Фишер", основанном на реальных событиях, второй сезон которого снимали в Абхазии. В гостях у ведущих специалист отдела культуры Министерства культуры Республики Абхазия Даут Логуа. В литературной части Ирина Турава рассказала о книге Евы Меркачевой "Я иду искать".Слушайте подкаст в аудиофайле выше.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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