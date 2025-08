Огненная гора: пробуждение вулканов на Камчатке

© Sputnik / Press service of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences

В случае прорыва талых вод на Камчатке возможно формирование лахаров — грязевых потоков на склонах вулкана Ключевской, состоящих в том числе из воды и вулканического пепла, которые могут затопить участок автодороги Козыревск — Петропавловск-Камчатский.