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Огненная гора: пробуждение вулканов на Камчатке

Огненная гора: пробуждение вулканов на Камчатке

Sputnik Абхазия

Непрерывная череда землетрясений на Камчатке разбудила шесть вулканов. Парад извержений показывают вулканы Ключевской, Крашенинникова, Авачинский, Безымянный... 05.08.2025, Sputnik Абхазия

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Камчатские вулканы – визитная карточка северо-востока России. Точное их количество на полуострове определить сложно – различные источники указывают от нескольких сотен до более чем тысячи.Один из самых известных – вулкан Крашенинникова, который находится в самом центре Кроноцкого заповедника. Он спал более чем 500 лет.Это уникальный вулкан. Он с телескопическим кратером, со сложной, интересной историей. Таких в мире больше нет.Памятник природы "Вулканы Камчатки" входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и охватывает 3,8 миллиона гектаров. В шести охраняемых природных территориях насчитывается 30 действующих и около 300 потухших вулканов.

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