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Огненная гора: пробуждение вулканов на Камчатке
Огненная гора: пробуждение вулканов на Камчатке
Sputnik Абхазия
Непрерывная череда землетрясений на Камчатке разбудила шесть вулканов. Парад извержений показывают вулканы Ключевской, Крашенинникова, Авачинский, Безымянный... 05.08.2025, Sputnik Абхазия
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Камчатские вулканы – визитная карточка северо-востока России. Точное их количество на полуострове определить сложно – различные источники указывают от нескольких сотен до более чем тысячи.Один из самых известных – вулкан Крашенинникова, который находится в самом центре Кроноцкого заповедника. Он спал более чем 500 лет.Это уникальный вулкан. Он с телескопическим кратером, со сложной, интересной историей. Таких в мире больше нет.Памятник природы "Вулканы Камчатки" входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и охватывает 3,8 миллиона гектаров. В шести охраняемых природных территориях насчитывается 30 действующих и около 300 потухших вулканов.
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фото, фото , мультимедиа, новости, камчатка, вулканы
фото, фото , мультимедиа, новости, камчатка, вулканы

Огненная гора: пробуждение вулканов на Камчатке

11:24 05.08.2025 (обновлено: 11:56 05.08.2025)
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Непрерывная череда землетрясений на Камчатке разбудила шесть вулканов. Парад извержений показывают вулканы Ключевской, Крашенинникова, Авачинский, Безымянный, Камбальный, Карымский.
Камчатские вулканы – визитная карточка северо-востока России. Точное их количество на полуострове определить сложно – различные источники указывают от нескольких сотен до более чем тысячи.
Один из самых известных – вулкан Крашенинникова, который находится в самом центре Кроноцкого заповедника. Он спал более чем 500 лет.
Это уникальный вулкан. Он с телескопическим кратером, со сложной, интересной историей. Таких в мире больше нет.
Памятник природы "Вулканы Камчатки" входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и охватывает 3,8 миллиона гектаров. В шести охраняемых природных территориях насчитывается 30 действующих и около 300 потухших вулканов.
© Foto / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Непрерывная череда землетрясений на Камчатке разбудила шесть вулканов.

Непрерывная череда землетрясений на Камчатке разбудила шесть вулканов. - Sputnik Абхазия
1/9
© Foto / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Непрерывная череда землетрясений на Камчатке разбудила шесть вулканов.

© Sputnik / Kronotsky State Nature Reserve / Перейти в фотобанк

Парад извержений показывают вулканы Ключевской, Крашенинникова, Авачинский, Безымянный, Камбальный, Карымский.

Парад извержений показывают вулканы Ключевской, Крашенинникова, Авачинский, Безымянный, Камбальный, Карымский. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Kronotsky State Nature Reserve
/
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Парад извержений показывают вулканы Ключевской, Крашенинникова, Авачинский, Безымянный, Камбальный, Карымский.

© Foto / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Самый главный и известный на Камчатке – Ключевской вулкан (Ключевская Сопка).

Самый главный и известный на Камчатке – Ключевской вулкан (Ключевская Сопка). - Sputnik Абхазия
3/9
© Foto / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Самый главный и известный на Камчатке – Ключевской вулкан (Ключевская Сопка).

© Sputnik / Kronotsky State Nature Reserve / Перейти в фотобанк

Вулкан Крашенинникова спал 600 лет. После череды землетрясений он проснулся. Вулкан расположен на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника.

Вулкан Крашенинникова спал 600 лет. После череды землетрясений он проснулся. Вулкан расположен на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника. - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Kronotsky State Nature Reserve
/
Перейти в фотобанк

Вулкан Крашенинникова спал 600 лет. После череды землетрясений он проснулся. Вулкан расположен на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника.

© Foto / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Ключевской вулкан (Ключевская Сопка) – самый высокий активный вулкан в Евразии. Его возраст приблизительно 7000 лет

Ключевской вулкан (Ключевская Сопка) – самый высокий активный вулкан в Евразии. Его возраст приблизительно 7000 лет - Sputnik Абхазия
5/9
© Foto / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Ключевской вулкан (Ключевская Сопка) – самый высокий активный вулкан в Евразии. Его возраст приблизительно 7000 лет

© AP Photo Artem Sheldr

Вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту 6 километров.

Вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту 6 километров. - Sputnik Абхазия
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© AP Photo Artem Sheldr

Вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту 6 километров.

© Foto / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Поток горячей лавы с Ключевской Сопки достиг 3 км и приблизился к леднику Багдановича.

Поток горячей лавы с Ключевской Сопки достиг 3 км и приблизился к леднику Багдановича. - Sputnik Абхазия
7/9
© Foto / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Поток горячей лавы с Ключевской Сопки достиг 3 км и приблизился к леднику Багдановича.

© Sputnik / Kronotsky State Nature Reserve / Перейти в фотобанк

После выброса вулканом Крашенинникова столба пепла и дыма по склону пошли трещины, из которых начались парогазовые выделения.

После выброса вулканом Крашенинникова столба пепла и дыма по склону пошли трещины, из которых начались парогазовые выделения. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Kronotsky State Nature Reserve
/
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После выброса вулканом Крашенинникова столба пепла и дыма по склону пошли трещины, из которых начались парогазовые выделения.

© Sputnik / Press service of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences / Перейти в фотобанк

В случае прорыва талых вод на Камчатке возможно формирование лахаров — грязевых потоков на склонах вулкана Ключевской, состоящих в том числе из воды и вулканического пепла, которые могут затопить участок автодороги Козыревск — Петропавловск-Камчатский.

В случае прорыва талых вод на Камчатке возможно формирование лахаров — грязевых потоков на склонах вулкана Ключевской, состоящих в том числе из воды и вулканического пепла, которые могут затопить участок автодороги Козыревск — Петропавловск-Камчатский. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Press service of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences
/
Перейти в фотобанк

В случае прорыва талых вод на Камчатке возможно формирование лахаров — грязевых потоков на склонах вулкана Ключевской, состоящих в том числе из воды и вулканического пепла, которые могут затопить участок автодороги Козыревск — Петропавловск-Камчатский.

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