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Вкус лета: гастрофестиваль в Сухуме
Вкус лета: гастрофестиваль в Сухуме
Sputnik Абхазия
Большой сухумский гастрофестиваль проводится в столице второй раз. 05.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-05T20:08+0300
2025-08-05T20:08+0300
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Большой сухумский гастрофестиваль открылся на площади Сергея Багапш. Он будет проходить в течение трех дней. На открытие мероприятия пришло большое количество жителей и гостей республики, которые с удовольствием угощались блюдами абхазской кухни. К открытию фестиваля приурочен первый тестовый рейс пассажирского судна "Комета" вместимостью 120 человек, которое прибудет в Сухум из Сочи. Также в рамках фестиваля будет запущен светомузыкальный фонтан на воде — подарок от арт-кластера "Таврида".
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, фестиваль, набережная
фото, фото , мультимедиа, абхазия, фестиваль, набережная
Вкус лета: гастрофестиваль в Сухуме
Большой сухумский гастрофестиваль проводится в столице второй раз.
Большой сухумский гастрофестиваль открылся на площади Сергея Багапш. Он будет проходить в течение трех дней.
На фестивале представлены традиционные абхазские блюда. Здесь созданы десять гастрономических зон от шеф-поваров и рестораторов Абхазии.
На открытие мероприятия пришло большое количество жителей и гостей республики, которые с удовольствием угощались блюдами абхазской кухни.
К открытию фестиваля приурочен первый тестовый рейс пассажирского судна "Комета" вместимостью 120 человек, которое прибудет в Сухум из Сочи.
Также в рамках фестиваля будет запущен светомузыкальный фонтан на воде — подарок от арт-кластера "Таврида".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Большой сухумский гастрофествиаль открылся на площади Сергея Багапш.
Большой сухумский гастрофествиаль открылся на площади Сергея Багапш.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Попробовать традиционные блюда абхазской кухни можно в течение трех дней.
Попробовать традиционные блюда абхазской кухни можно в течение трех дней.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здесь создано десять гастрономических зон.
Здесь создано десять гастрономических зон.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вот так преобразился фонтан на набережной столицы.
Вот так преобразился фонтан на набережной столицы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Свои блюда на фестивале представляют шеф-повара и рестораторы республики.
Свои блюда на фестивале представляют шеф-повара и рестораторы республики.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одна из задач фестиваля - усиление культурного и гастрономического бренда Абхазии.
Одна из задач фестиваля - усиление культурного и гастрономического бренда Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Шеф-повара завершили приготовление одних из главных блюд абхазского застолья - мамалыгу и фасоль.
Шеф-повара завершили приготовление одних из главных блюд абхазского застолья - мамалыгу и фасоль.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гастрономический праздник привлекает как местных жителей, так и гостей.
Гастрономический праздник привлекает как местных жителей, так и гостей.