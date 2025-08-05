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Вкус лета: гастрофестиваль в Сухуме

Вкус лета: гастрофестиваль в Сухуме

Sputnik Абхазия

Большой сухумский гастрофестиваль проводится в столице второй раз. 05.08.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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Большой сухумский гастрофестиваль открылся на площади Сергея Багапш. Он будет проходить в течение трех дней. На открытие мероприятия пришло большое количество жителей и гостей республики, которые с удовольствием угощались блюдами абхазской кухни. К открытию фестиваля приурочен первый тестовый рейс пассажирского судна "Комета" вместимостью 120 человек, которое прибудет в Сухум из Сочи. Также в рамках фестиваля будет запущен светомузыкальный фонтан на воде — подарок от арт-кластера "Таврида".

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