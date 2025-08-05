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"Abkhazia Open – 2025": шахматный туризм, призы и соперники
"Abkhazia Open – 2025": шахматный туризм, призы и соперники
Sputnik Абхазия
В Международном шахматном фестивале "Abkhazia Open – 2025" участвуют спортсмены из Абхазии и России. 05.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-05T17:32+0300
2025-08-05T17:32+0300
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В Международном шахматном фестивале "Abkhazia Open – 2025" участвуют спортсмены из Абхазии и России. Фестиваль проводится уже в 22-й раз и по сложившейся традиции открывается каждое 1 августа. По словам президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба, республике удалось сохранить этот фестиваль, несмотря на все сложности, с которыми она сталкивалась на протяжении всего послевоенного времени. Среди людей, которые так или иначе были задействованы в фестивале, были не только шахматисты и их тренеры, но также родители детей, уточнил он. Всего за эти годы частью фестиваля стало около 22 тысяч человек.Одной из участниц фестиваля стала команда "Москва". Ее руководитель Анна Аникина отметила, что в "Abkhazia Open" участвуют сильные игроки из многих регионов России и самой республики. Команда приезжает в Абхазию во второй раз. В этом году она состоит из 12 юных шахматистов в возрасте от семи до 13 лет.
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"Abkhazia Open – 2025": шахматный туризм, призы и соперники
17:32 05.08.2025 (обновлено: 17:34 05.08.2025)
В Международном шахматном фестивале "Abkhazia Open – 2025" участвуют спортсмены из Абхазии и России.
Фестиваль проводится уже в 22-й раз и по сложившейся традиции открывается каждое 1 августа.
По словам президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба, республике удалось сохранить этот фестиваль, несмотря на все сложности, с которыми она сталкивалась на протяжении всего послевоенного времени.
Среди людей, которые так или иначе были задействованы в фестивале, были не только шахматисты и их тренеры, но также родители детей, уточнил он. Всего за эти годы частью фестиваля стало около 22 тысяч человек.
Одной из участниц фестиваля стала команда "Москва". Ее руководитель Анна Аникина отметила, что в "Abkhazia Open" участвуют сильные игроки из многих регионов России и самой республики.
Команда приезжает в Абхазию во второй раз. В этом году она состоит из 12 юных шахматистов в возрасте от семи до 13 лет.