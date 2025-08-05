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"Дальше условия будут только хуже". Пучков о требованиях Трампа по Украине
"Дальше условия будут только хуже". Пучков о требованиях Трампа по Украине
Sputnik Абхазия
Публицист Дмитрий Пучков в эфире своей авторской программы на радио Sputnik прокомментировал требования американского лидера Дональда Трампа подписать... 05.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-05T16:56+0300
2025-08-05T16:56+0300
2025-08-05T16:56+0300
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"Дальше условия будут только хуже". Пучков о требованиях Трампа по Украине
Sputnik Абхазия
"Дальше условия будут только хуже". Пучков о требованиях Трампа по Украине
Публицист Дмитрий Пучков в эфире своей авторской программы на радио Sputnik прокомментировал требования американского лидера Дональда Трампа подписать перемирие с Украиной.Он подчеркнул, что цели и задачи спецоперации должны быть выполнены, и они будут выполнены — в этом у России ничего не меняется. Именно это и бесит Трампа, который "уже подпрыгивает, топает ножкой и кричит".Сейчас мы с Киевом ни по одному пункту украинских предложений не сходимся, мы на это не согласимся, отметил публицист. Но дальше условия для украинской стороны изменятся только в худшую сторону, заявил Пучков.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, аудио
"Дальше условия будут только хуже". Пучков о требованиях Трампа по Украине
Публицист Дмитрий Пучков в эфире своей авторской программы на радио Sputnik прокомментировал требования американского лидера Дональда Трампа подписать перемирие с Украиной.
Он подчеркнул, что цели и задачи спецоперации должны быть выполнены, и они будут выполнены — в этом у России ничего не меняется. Именно это и бесит Трампа, который "уже подпрыгивает, топает ножкой и кричит".
Сейчас мы с Киевом ни по одному пункту украинских предложений не сходимся, мы на это не согласимся, отметил публицист. Но дальше условия для украинской стороны изменятся только в худшую сторону, заявил Пучков.