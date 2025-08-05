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Перепись населения и отчетность: над чем работает Госкомитет по статистике
Перепись населения и отчетность: над чем работает Госкомитет по статистике
Sputnik Абхазия
По поручению премьер-министра Владимира Делба в Абхазии должна пройти перепись населения. 05.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-05T08:54+0300
2025-08-05T08:54+0300
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Государственный комитет по статистике в числе прочих задач занимается разработкой программы электронной отчетности. Как отметила председатель Госкомитета Кама Гогия в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия, создание такой программы облегчит и систематизирует работу бухгалтеров и статистов. Также это исключит процесс дублирования документов.Разработкой этой программы непосредственно занимается руководитель отдела информатизации Госкомитета по статистике Зураб Аджинджал. Он рассказал, что сегодня компьютерный продукт функционирует в тестовом режиме.Программа уже демонстрирует удобство ее использования, безопасность передачи и получения данных. При работе над программой были учтены мнения членов сообщества бухгалтеров страны. По поручению премьер-министра Абхазии Владимира Делба в республике должна пройти перепись населения, которая не проводилась с 2011 года.Кама Гогия выразила уверенность, что перепись населения нужно проводить каждые 10 лет. При этом необходимо учесть все аспекты жизнедеятельности республики, обсудить с учеными, и на это потребуется еще много времени
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Перепись населения и отчетность: над чем работает Госкомитет по статистике
08:54 05.08.2025 (обновлено: 10:25 05.08.2025)
По поручению премьер-министра Владимира Делба в Абхазии должна пройти перепись населения.
Государственный комитет по статистике в числе прочих задач занимается разработкой программы электронной отчетности.
Как отметила председатель Госкомитета Кама Гогия в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия, создание такой программы облегчит и систематизирует работу бухгалтеров и статистов. Также это исключит процесс дублирования документов.
Разработкой этой программы непосредственно занимается руководитель отдела информатизации Госкомитета по статистике Зураб Аджинджал. Он рассказал, что сегодня компьютерный продукт функционирует в тестовом режиме.
Программа уже демонстрирует удобство ее использования, безопасность передачи и получения данных. При работе над программой были учтены мнения членов сообщества бухгалтеров страны.
По поручению премьер-министра Абхазии Владимира Делба в республике должна пройти перепись населения, которая не проводилась с 2011 года.
Кама Гогия выразила уверенность, что перепись населения нужно проводить каждые 10 лет. При этом необходимо учесть все аспекты жизнедеятельности республики, обсудить с учеными, и на это потребуется еще много времени