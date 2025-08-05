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Рецепт успеха: что дают гастрофестивали туризму
Рецепт успеха: что дают гастрофестивали туризму
Sputnik Абхазия
Организаторы Большого сухумского гастрофестиваля Хибла Возба и Вахтанг Тужба рассказали о значении гастрофестивалей для туризма. 05.08.2025, Sputnik Абхазия
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Гастрономические фестивали - это один из работающих инструментов для привлечения туристов в Абхазию, сказала в интервью радио Sputnik организатор фестиваля Хибла Возба. "Мы говорим, что одним из ключевых моментов для привлечения туристов вне основного сезона являются какие-то культурные, массовые гастрономические, винные события. Это дополнительные возможности привлечения туристов", - отметила она. Большой сухумский гастрофествиаль пройдет во второй раз в столице Абхазии с 5 по 8 августа. Одна из задач фестиваля - усиление культурного и гастрономического бренда Абхазии.
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абхазия, новости, фестиваль, видео, мультимедиа, видео

Рецепт успеха: что дают гастрофестивали туризму

18:10 05.08.2025 (обновлено: 18:17 05.08.2025)
© Видео /Sputnik
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Организаторы Большого сухумского гастрофестиваля Хибла Возба и Вахтанг Тужба рассказали о значении гастрофестивалей для туризма.
Гастрономические фестивали - это один из работающих инструментов для привлечения туристов в Абхазию, сказала в интервью радио Sputnik организатор фестиваля Хибла Возба.
"Мы говорим, что одним из ключевых моментов для привлечения туристов вне основного сезона являются какие-то культурные, массовые гастрономические, винные события. Это дополнительные возможности привлечения туристов", - отметила она.
Большой сухумский гастрофествиаль пройдет во второй раз в столице Абхазии с 5 по 8 августа. Одна из задач фестиваля - усиление культурного и гастрономического бренда Абхазии.
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