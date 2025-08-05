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"Таврида.АРТ": как абхазкая молодежь представила страну на крупнейшем фестивале
"Таврида.АРТ": как абхазкая молодежь представила страну на крупнейшем фестивале
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Фестиваль "Таврида.АРТ" прошел с 1 по 3 августа в Крыму. На главной сцене выступал Нар Нанба, финалист конкурса "Apsny Star", а режиссер и музыкант Татьяна... 05.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-05T15:44+0300
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Фестиваль "Таврида.АРТ" прошел с 1 по 3 августа в Крыму. На главной сцене выступал Нар Нанба, финалист конкурса "Apsny Star", а режиссер и музыкант Татьяна Леподат презентовала идею документального фильма о современном абхазском искусстве.Делегация Абхазии встретилась с президентом Бадрой Гунба, который выразил поддержку молодежным инициативам.В эфире радио Sputnik они поделились яркими моментами поездки, рассказали о культурных обменах, новых знакомствах и о том, почему каждый участник стал своего рода послом страны.
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абхазия, новости, таврида (форум), молодежь, мультимедиа, видео, видео
абхазия, новости, таврида (форум), молодежь, мультимедиа, видео, видео
"Таврида.АРТ": как абхазкая молодежь представила страну на крупнейшем фестивале
15:44 05.08.2025 (обновлено: 17:31 05.08.2025)
Фестиваль "Таврида.АРТ" прошел с 1 по 3 августа в Крыму. На главной сцене выступал Нар Нанба, финалист конкурса "Apsny Star", а режиссер и музыкант Татьяна Леподат презентовала идею документального фильма о современном абхазском искусстве.
Делегация Абхазии встретилась с президентом Бадрой Гунба, который выразил поддержку молодежным инициативам.
В эфире радио Sputnik они поделились яркими моментами поездки, рассказали о культурных обменах, новых знакомствах и о том, почему каждый участник стал своего рода послом страны.