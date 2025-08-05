https://sputnik-abkhazia.ru/20250805/tavridaart-kak-abkhazkaya-molodezh-predstavila-stranu-na-krupneyshem-festivale-1056705406.html

"Таврида.АРТ": как абхазкая молодежь представила страну на крупнейшем фестивале

"Таврида.АРТ": как абхазкая молодежь представила страну на крупнейшем фестивале

Sputnik Абхазия

Фестиваль "Таврида.АРТ" прошел с 1 по 3 августа в Крыму. На главной сцене выступал Нар Нанба, финалист конкурса "Apsny Star", а режиссер и музыкант Татьяна... 05.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-05T15:44+0300

2025-08-05T15:44+0300

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Фестиваль "Таврида.АРТ" прошел с 1 по 3 августа в Крыму. На главной сцене выступал Нар Нанба, финалист конкурса "Apsny Star", а режиссер и музыкант Татьяна Леподат презентовала идею документального фильма о современном абхазском искусстве.Делегация Абхазии встретилась с президентом Бадрой Гунба, который выразил поддержку молодежным инициативам.В эфире радио Sputnik они поделились яркими моментами поездки, рассказали о культурных обменах, новых знакомствах и о том, почему каждый участник стал своего рода послом страны.

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