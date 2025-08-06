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Черноморский флот России уничтожил два украинских безэкипажных катера за сутки
Черноморский флот России уничтожил два украинских безэкипажных катера за сутки
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, сообщили в Минобороны... 06.08.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, сообщили в Минобороны России.За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам БпЛА, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО России за сутки сбиты семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 ЗРК, 24 464 танка и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, черноморский флот, новости, министерство обороны рф
СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, сообщили в Минобороны России.
За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам БпЛА, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО России за сутки сбиты семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотника.
Всего с начала СВО уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 ЗРК, 24 464 танка и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.