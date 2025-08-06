Черноморский флот России уничтожил два украинских безэкипажных катера за сутки

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аурыс ҳақьымцәа Гал ауааԥсыра ргәабзиара гәарҭоит: аҳақьым иҿцәажәара
13:04
13 мин
Аицәажәара
Риҵа аинфраструктура арҿыцра иалацәажәеит
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Афестиваль "Хьыбла Герзмааԥҳа шәаалыԥхьоит..." Аԥснытәи ахәҭа хыркәшоуп
13:33
18 мин
Аицәажәара
Амилаҭтә чыс афестиваль рҽазыҟарҵоит Аԥсны араионқәа
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Гастрофестивали в туризме. Как использовать этот формат: интервью с организаторами
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Актуальный комментарий
Фонд соцстрахования увеличил некоторые выплаты: интервью с главой
14:34
12 мин
Актуальный комментарий
Абхазия и Россия готовят проект о взаимном признании ученых степеней: беседа с ученым
14:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Атуристтә аамҭа зеиԥшроу сынтәа Еидҵоу аԥсшьарҭақәа "Акурорт Пицунда"
18:04
17 мин
Аицәажәара
Амилаҭтә чыс афестиваль рҽазыҟарҵоит Аԥсны араионқәа
18:21
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Временный мораторий введен на перевод сельскохозяйственных земель: интервью главы района
18:34
11 мин
Турбаза
Гастрофестивали в туризме. Как использовать этот формат: интервью с организаторами
18:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Атуристтә аамҭа зеиԥшроу сынтәа Еидҵоу аԥсшьарҭақәа "Акурорт Пицунда"
21:04
17 мин
Аицәажәара
Амилаҭтә чыс афестиваль рҽазыҟарҵоит Аԥсны араионқәа
21:21
8 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Временный мораторий введен на перевод сельскохозяйственных земель: интервью главы района
21:34
11 мин
Турбаза
Гастрофестивали в туризме. Как использовать этот формат: интервью с организаторами
21:46
14 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Аҟәа имҩаԥысуа гастрофестиваль алахәхара рҽазыҟарҵеит очамчыраа
13:05
13 мин
Аицәажәара
"Сенеж" аҟазарҭаҿы Урыстәылазегьтәи аҿар рфорум иалахәын Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Абиуџьет ахарџь ала ицо аиҭашьақәыргыларатә усқәа: “Аԥсныргылара” анапхгаҩы ицәажәара
13:33
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭара адепутатцәа рзинмчра аҽҳәара инахоуп
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Пожарная безопасность: итоги проверок туробъектов, результаты инспекции объектов культуры
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Прививка от наркотиков: премьера Молодежного театра Абхазии
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
On air
18:20
3 мин
On air
18:23
11 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250806/chernomorskiy-flot-rossii-unichtozhil-dva-ukrainskikh-bezekipazhnykh-katera-za-sutki-1056724451.html
Черноморский флот России уничтожил два украинских безэкипажных катера за сутки
Черноморский флот России уничтожил два украинских безэкипажных катера за сутки
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, сообщили в Минобороны... 06.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-06T13:47+0300
2025-08-06T14:44+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
черноморский флот
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/10/1048013943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3579c2b329993d62069b5382e861915b.jpg
СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, сообщили в Минобороны России.За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам БпЛА, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО России за сутки сбиты семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 ЗРК, 24 464 танка и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250801/svo-front-dvizhetsya-na-zapad--osvobozhden-chasov-yar-1056591768.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/10/1048013943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aecfcbd5ec397f7eaa4e5eb392bb0444.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, черноморский флот, новости, министерство обороны рф
россия, украина, черноморский флот, новости, министерство обороны рф

Черноморский флот России уничтожил два украинских безэкипажных катера за сутки

13:47 06.08.2025 (обновлено: 14:44 06.08.2025)
© Sputnik / Константин МихальчевскийВоенный корабль Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте.
Военный корабль Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. - Sputnik Абхазия, 1920, 06.08.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
Подписаться
СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, сообщили в Минобороны России.
За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам БпЛА, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО России за сутки сбиты семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотника.
Всего с начала СВО уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 ЗРК, 24 464 танка и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 01.08.2025
СВО: фронт движется на запад – освобожден Часов Яр
1 августа, 12:09
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0