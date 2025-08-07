https://sputnik-abkhazia.ru/20250807/konkurs-gostepriimnaya-abkhaziya-zapustili-7-avgusta-1056769552.html

Конкурс "Гостеприимная Абхазия" запустили 7 августа

Конкурс "Гостеприимная Абхазия" запустили 7 августа

Конкурс инициировали финалисты "Команды Абхазии", основой стал проект "Мастера гостеприимства" платформы "Россия — страна возможностей". 07.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Конкурс "Гостеприимная Абхазия" официально запустили в республике 7 августа.Он направлен на решение острых проблем туротрасли республики и создание кадрового резерва, заявил координатор конкурса Максим Гумба на пресс-конференции в Sputnik.Участников вовлекут в создание новых туристических проектов, которые будут реализовываться на территории республики. "Целевая аудитория у нас достаточно обширная — это могут быть студенты, специалисты профильных направлений, представители туристической сферы, организации, которые занимаются предоставлением туристических услуг", — рассказал ГумбаПремьер-министр Абхазии Владимир Делба подчеркнул, что Абхазия, как и любая другая туристическая страна, должна добиться того, чтобы курортный сезон не имел границ.Он пояснил, что туризм уже не первый год обозначается как одно из главных направлений экономики, и призвал всех желающих принять участие в конкурсе "Гостеприимная Абхазия". "Очень важно вовлекать в эту среду людей, генерирующих идеи. На их основе будут приниматься важные решения, которые дадут импульс развитию нашему государству", — подчеркнул Делба.По мнению министра туризма Астамура Логуа, конкурс "Гостеприимная Абхазия" будет способствовать росту числа отдыхающих."Это поможет привлечь людей вне сезона, организовывать событийный туризм. Все это нам нужно реализовать сегодня для того, чтобы привлекать все больше и больше людей", – подчеркнул он. Среди проектов, которые представят на конкурсе, есть и те, что связаны с организацией горного туризма, с вопросами развития инфраструктуры, отметил министр. Заместитель генерального директора "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля рассказал, что участники проекта несколько месяцев будут проходить обучение, по результатам которого подведут предварительные итоги."Если у вас есть идеи в области развития сервиса и туризма внутри Абхазии, приходите на конкурс. Мы поможем эти идеи оформить, правильным образом сформировать. По результатам подачи ваших идей мы подведем предварительный отбор, потом выберем некоторое количество финалистов", – рассказал он. Победителями станут более 20 человек. Первый замруководителя Администрации Президента России ранее заявил, что российская сторона возьмет на себя грантовую поддержку каждого финалиста в размере одного миллиона рублей, а если этого не хватит, то можно будет организовать приоритетное получение кредита в российском банке.

