Конкурс "Гостеприимная Абхазия" запустили 7 августа

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Аҟәа имҩаԥысуа гастрофестиваль алахәхара рҽазыҟарҵеит очамчыраа
13:05
13 мин
Аицәажәара
"Сенеж" аҟазарҭаҿы Урыстәылазегьтәи аҿар рфорум иалахәын Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Абиуџьет ахарџь ала ицо аиҭашьақәыргыларатә усқәа: “Аԥсныргылара” анапхгаҩы ицәажәара
13:33
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭара адепутатцәа рзинмчра аҽҳәара инахоуп
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Пожарная безопасность: итоги проверок туробъектов, результаты инспекции объектов культуры
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Прививка от наркотиков: премьера Молодежного театра Абхазии
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атурсезон аилашымҭа: аҭааҩцәа иҟоу иҟаму еилаҳкаауеит
18:04
15 мин
Аицәажәара
Аҟәа имҩаԥысуа гастрофестиваль алахәхара рҽазыҟарҵеит очамчыраа
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Российские медики проводят осмотр в Галском районе: интервью с онкологом-маммологом
18:34
15 мин
Посредник
Пожарная безопасность: итоги проверок туробъектов, результаты инспекции объектов культуры
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атурсезон аилашымҭа: аҭааҩцәа иҟоу иҟаму еилаҳкаауеит
21:04
15 мин
Аицәажәара
Аҟәа имҩаԥысуа гастрофестиваль алахәхара рҽазыҟарҵеит очамчыраа
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Российские медики проводят осмотр в Галском районе: интервью с онкологом-маммологом
21:34
15 мин
Посредник
Пожарная безопасность: итоги проверок туробъектов, результаты инспекции объектов культуры
21:50
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аволонтиортә центр": "Аԥсны акоманда" апроектқәа ируаку аус шауло
13:04
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Иреиӷьу аишәачара": Аҟәатәи агастрофестиваль аҿы иалкаахаз араион дыруп
13:13
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амшын аҭалараан ашәарҭадара: аиқәырхаҩцәа рыҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Подготовка к учебному году в Ткуарчалском районе: разговор с отделом образования
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Комета" в Сухумском порту: Шадания о впечатлениях от тестового рейса
14:33
15 мин
Радио
Российские медики проводят осмотр в Галском районе: интервью с онкологом-маммологом
14:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа Аҟәатәи абаӷәаза амшын аҵа еицҭырҵаауеит: археолог иҿцәажәара
18:04
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭара адепутатцәа рзинмчра аҽҳәара инахоуп
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
4 мин
Взаимный интерес
«Академия гостеприимства»: в Абхазии гостиничному бизнесу обучают эксперты из России
18:35
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа Аҟәатәи абаӷәаза амшын аҵа еицҭырҵаауеит: археолог иҿцәажәара
21:04
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭара адепутатцәа рзинмчра аҽҳәара инахоуп
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
4 мин
Взаимный интерес
«Академия гостеприимства»: в Абхазии гостиничному бизнесу обучают эксперты из России
21:35
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20250807/konkurs-gostepriimnaya-abkhaziya-zapustili-7-avgusta-1056769552.html
Конкурс "Гостеприимная Абхазия" запустили 7 августа
Конкурс "Гостеприимная Абхазия" запустили 7 августа
Sputnik Абхазия
Конкурс инициировали финалисты "Команды Абхазии", основой стал проект "Мастера гостеприимства" платформы "Россия — страна возможностей". 07.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-07T17:50+0300
2025-08-07T18:14+0300
пресс-центр
новости
абхазия
туризм
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/07/1056769381_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_23f423d86356706271016a3466b7633e.jpg
СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Конкурс "Гостеприимная Абхазия" официально запустили в республике 7 августа.Он направлен на решение острых проблем туротрасли республики и создание кадрового резерва, заявил координатор конкурса Максим Гумба на пресс-конференции в Sputnik.Участников вовлекут в создание новых туристических проектов, которые будут реализовываться на территории республики. "Целевая аудитория у нас достаточно обширная — это могут быть студенты, специалисты профильных направлений, представители туристической сферы, организации, которые занимаются предоставлением туристических услуг", — рассказал ГумбаПремьер-министр Абхазии Владимир Делба подчеркнул, что Абхазия, как и любая другая туристическая страна, должна добиться того, чтобы курортный сезон не имел границ.Он пояснил, что туризм уже не первый год обозначается как одно из главных направлений экономики, и призвал всех желающих принять участие в конкурсе "Гостеприимная Абхазия". "Очень важно вовлекать в эту среду людей, генерирующих идеи. На их основе будут приниматься важные решения, которые дадут импульс развитию нашему государству", — подчеркнул Делба.По мнению министра туризма Астамура Логуа, конкурс "Гостеприимная Абхазия" будет способствовать росту числа отдыхающих."Это поможет привлечь людей вне сезона, организовывать событийный туризм. Все это нам нужно реализовать сегодня для того, чтобы привлекать все больше и больше людей", – подчеркнул он. Среди проектов, которые представят на конкурсе, есть и те, что связаны с организацией горного туризма, с вопросами развития инфраструктуры, отметил министр. Заместитель генерального директора "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля рассказал, что участники проекта несколько месяцев будут проходить обучение, по результатам которого подведут предварительные итоги."Если у вас есть идеи в области развития сервиса и туризма внутри Абхазии, приходите на конкурс. Мы поможем эти идеи оформить, правильным образом сформировать. По результатам подачи ваших идей мы подведем предварительный отбор, потом выберем некоторое количество финалистов", – рассказал он. Победителями станут более 20 человек. Первый замруководителя Администрации Президента России ранее заявил, что российская сторона возьмет на себя грантовую поддержку каждого финалиста в размере одного миллиона рублей, а если этого не хватит, то можно будет организовать приоритетное получение кредита в российском банке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250805/1056703587.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/1056507063.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/07/1056769381_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_40bf36c6343ac47113b4163116895394.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, абхазия, туризм
новости, абхазия, туризм

Конкурс "Гостеприимная Абхазия" запустили 7 августа

17:50 07.08.2025 (обновлено: 18:14 07.08.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукКонкурс "Гостеприимная Абхазия" запустили в республике
Конкурс Гостеприимная Абхазия запустили в республике - Sputnik Абхазия, 1920, 07.08.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Конкурс инициировали финалисты "Команды Абхазии", основой стал проект "Мастера гостеприимства" платформы "Россия — страна возможностей".
СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Конкурс "Гостеприимная Абхазия" официально запустили в республике 7 августа.
Он направлен на решение острых проблем туротрасли республики и создание кадрового резерва, заявил координатор конкурса Максим Гумба на пресс-конференции в Sputnik.

Участников вовлекут в создание новых туристических проектов, которые будут реализовываться на территории республики.
"Целевая аудитория у нас достаточно обширная — это могут быть студенты, специалисты профильных направлений, представители туристической сферы, организации, которые занимаются предоставлением туристических услуг", — рассказал Гумба
Премьер-министр Абхазии Владимир Делба подчеркнул, что Абхазия, как и любая другая туристическая страна, должна добиться того, чтобы курортный сезон не имел границ.
Он пояснил, что туризм уже не первый год обозначается как одно из главных направлений экономики, и призвал всех желающих принять участие в конкурсе "Гостеприимная Абхазия".
"Очень важно вовлекать в эту среду людей, генерирующих идеи. На их основе будут приниматься важные решения, которые дадут импульс развитию нашему государству", — подчеркнул Делба.
По мнению министра туризма Астамура Логуа, конкурс "Гостеприимная Абхазия" будет способствовать росту числа отдыхающих.
"Это поможет привлечь людей вне сезона, организовывать событийный туризм. Все это нам нужно реализовать сегодня для того, чтобы привлекать все больше и больше людей", – подчеркнул он.
Гастрофестивали в туризме. Как использовать этот формат: интервью с организаторами - Sputnik Абхазия, 1920, 05.08.2025
Гастрофестивали в туризме. Как использовать этот формат: интервью с организаторами
5 августа, 14:04
Среди проектов, которые представят на конкурсе, есть и те, что связаны с организацией горного туризма, с вопросами развития инфраструктуры, отметил министр.
Заместитель генерального директора "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля рассказал, что участники проекта несколько месяцев будут проходить обучение, по результатам которого подведут предварительные итоги.
"Если у вас есть идеи в области развития сервиса и туризма внутри Абхазии, приходите на конкурс. Мы поможем эти идеи оформить, правильным образом сформировать. По результатам подачи ваших идей мы подведем предварительный отбор, потом выберем некоторое количество финалистов", – рассказал он.
Победителями станут более 20 человек. Первый замруководителя Администрации Президента России ранее заявил, что российская сторона возьмет на себя грантовую поддержку каждого финалиста в размере одного миллиона рублей, а если этого не хватит, то можно будет организовать приоритетное получение кредита в российском банке.
Инструмент для продвижения: влияние блогеров в сфере туризма - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2025
Инструмент для продвижения: влияние блогеров в сфере туризма
29 июля, 14:04
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0