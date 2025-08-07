Новые подходы в туризме: каким будет конкурс "Гостеприимная Абхазия"

Абхазия
Проект по развитию туризма инициировали финалисты "Команды Абхазии". Основой конкурса стали "Мастера гостеприимства" платформы "Россия – страна возможностей".
Конкурс "Гостеприимная Абхазия" направлен на решение острых туристических проблем, которые возникли в республике, а также на создание нового кадрового резерва, рассказал в пресс-центре Sputnik координатор проекта Максим Гумба.
Участники будут вовлечены в создание новых туристических проектов, которые затем получат реализацию на территории республики.
"Сфера туризма у нас обозначена как одно из главных направлений экономики нашей страны. Естественно, это отражается на всех наших социальных и экономических показателях. Развитие этого направления, в частности индустрии, конечно, даст возможность нам двигаться быстрее и масштабнее", – подчеркнул премьер-министр Владимир Делба.
Победителями станут более 20 человек. Первый замруководителя Администрации Президента России ранее заявил, что российская сторона возьмет на себя грантовую поддержку каждого финалиста в размере 1 миллиона рублей, а если этого не хватит, то можно будет организовать приоритетное получение кредита в российском банке.
