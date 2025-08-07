https://sputnik-abkhazia.ru/20250807/sredstva-pvo-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-bolee-80-ukrainskikh-bpla-za-noch-1056754173.html

Средства ПВО сбили над российскими регионами более 80 украинских БпЛА за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 82 украинских БпЛА над российскими территориями, сообщили в Минобороны России.Над акваторией Азовского моря был уничтожен 31 беспилотник, над Крымом – 11.Десять дронов уничтожили над Ростовской областью, девять – над Кубанью, восемь – над Черным морем.В Волгоградской области сбили семь украинских беспилотников за ночь, над Белгородской – четыре, над Курской и Орловской – по одному.

