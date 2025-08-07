Средства ПВО сбили над российскими регионами более 80 украинских БпЛА за ночь

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Аҟәа имҩаԥысуа гастрофестиваль алахәхара рҽазыҟарҵеит очамчыраа
13:05
13 мин
Аицәажәара
"Сенеж" аҟазарҭаҿы Урыстәылазегьтәи аҿар рфорум иалахәын Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Абиуџьет ахарџь ала ицо аиҭашьақәыргыларатә усқәа: “Аԥсныргылара” анапхгаҩы ицәажәара
13:33
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭара адепутатцәа рзинмчра аҽҳәара инахоуп
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Пожарная безопасность: итоги проверок туробъектов, результаты инспекции объектов культуры
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Прививка от наркотиков: премьера Молодежного театра Абхазии
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атурсезон аилашымҭа: аҭааҩцәа иҟоу иҟаму еилаҳкаауеит
18:04
15 мин
Аицәажәара
Аҟәа имҩаԥысуа гастрофестиваль алахәхара рҽазыҟарҵеит очамчыраа
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Российские медики проводят осмотр в Галском районе: интервью с онкологом-маммологом
18:34
15 мин
Посредник
Пожарная безопасность: итоги проверок туробъектов, результаты инспекции объектов культуры
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атурсезон аилашымҭа: аҭааҩцәа иҟоу иҟаму еилаҳкаауеит
21:04
15 мин
Аицәажәара
Аҟәа имҩаԥысуа гастрофестиваль алахәхара рҽазыҟарҵеит очамчыраа
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Российские медики проводят осмотр в Галском районе: интервью с онкологом-маммологом
21:34
15 мин
Посредник
Пожарная безопасность: итоги проверок туробъектов, результаты инспекции объектов культуры
21:50
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аволонтиортә центр": "Аԥсны акоманда" апроектқәа ируаку аус шауло
13:04
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Иреиӷьу аишәачара": Аҟәатәи агастрофестиваль аҿы иалкаахаз араион дыруп
13:13
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амшын аҭалараан ашәарҭадара: аиқәырхаҩцәа рыҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Подготовка к учебному году в Ткуарчалском районе: разговор с отделом образования
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Комета" в Сухумском порту: Шадания о впечатлениях от тестового рейса
14:33
15 мин
Радио
Российские медики проводят осмотр в Галском районе: интервью с онкологом-маммологом
14:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа Аҟәатәи абаӷәаза амшын аҵа еицҭырҵаауеит: археолог иҿцәажәара
18:04
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭара адепутатцәа рзинмчра аҽҳәара инахоуп
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
4 мин
Взаимный интерес
«Академия гостеприимства»: в Абхазии гостиничному бизнесу обучают эксперты из России
18:35
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа Аҟәатәи абаӷәаза амшын аҵа еицҭырҵаауеит: археолог иҿцәажәара
21:04
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭара адепутатцәа рзинмчра аҽҳәара инахоуп
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
4 мин
Взаимный интерес
«Академия гостеприимства»: в Абхазии гостиничному бизнесу обучают эксперты из России
21:35
25 мин
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО сбили над российскими регионами более 80 украинских БпЛА за ночь
Средства ПВО сбили над российскими регионами более 80 украинских БпЛА за ночь
Средства ПВО сбили над российскими регионами более 80 украинских БпЛА за ночь

09:41 07.08.2025 (обновлено: 11:01 07.08.2025)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНовый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
Новый зенитный ракетный полк создан в Брестской области - Sputnik Абхазия, 1920, 07.08.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 82 украинских БпЛА над российскими территориями, сообщили в Минобороны России.
Над акваторией Азовского моря был уничтожен 31 беспилотник, над Крымом – 11.
Десять дронов уничтожили над Ростовской областью, девять – над Кубанью, восемь – над Черным морем.
В Волгоградской области сбили семь украинских беспилотников за ночь, над Белгородской – четыре, над Курской и Орловской – по одному.
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 01.08.2025
СВО: фронт движется на запад – освобожден Часов Яр
1 августа, 12:09
0