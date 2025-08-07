https://sputnik-abkhazia.ru/20250807/sredstva-pvo-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-bolee-80-ukrainskikh-bpla-za-noch-1056754173.html
Средства ПВО сбили над российскими регионами более 80 украинских БпЛА за ночь
Средства ПВО сбили над российскими регионами более 80 украинских БпЛА за ночь
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 82 украинских БпЛА над российскими территориями, сообщили в Минобороны России.Над акваторией Азовского моря был уничтожен 31 беспилотник, над Крымом – 11.Десять дронов уничтожили над Ростовской областью, девять – над Кубанью, восемь – над Черным морем.В Волгоградской области сбили семь украинских беспилотников за ночь, над Белгородской – четыре, над Курской и Орловской – по одному.
СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 82 украинских БпЛА над российскими территориями, сообщили в Минобороны России.
Над акваторией Азовского моря был уничтожен 31 беспилотник, над Крымом – 11.
Десять дронов уничтожили над Ростовской областью, девять – над Кубанью, восемь – над Черным морем.
В Волгоградской области сбили семь украинских беспилотников за ночь, над Белгородской – четыре, над Курской и Орловской – по одному.