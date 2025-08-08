Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Более 120 машин поставили на штрафстоянки из-за отсутствия номеров с 1 августа

09:00 08.08.2025 (обновлено: 10:39 08.08.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Автомобильные номера
Автомобильные номера - Sputnik Абхазия, 1920, 08.08.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
Ответственность предусмотрена не только за отсутствие номеров, но и за их ненадлежащее состояние – если они повреждены или закрыты посторонними предметами.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. С 1 августа на штрафстоянки из-за отсутствия госномеров отправили 123 машины, сообщили в МВД Абхазии.
Усиленные рейды по выявлению нарушений правил регистрации и эксплуатации автомобилей проводят во всех районах по указанию вице-премьера, главы ведомства Роберта Киут.
Такие машины отправляют на служебные стоянки минимум на трое суток, а водителям выписывают штрафы.
В ГАИ напомнили, что ответственность предусмотрена не только за отсутствие номеров, но и за их ненадлежащее состояние.
