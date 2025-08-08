https://sputnik-abkhazia.ru/20250808/bolee-120-mashin-postavili-na-shtrafstoyanki-iz-za-otsutstviya-nomerov-1056778959.html

Более 120 машин поставили на штрафстоянки из-за отсутствия номеров с 1 августа

08.08.2025

СУХУМ, 8 авг – Sputnik. С 1 августа на штрафстоянки из-за отсутствия госномеров отправили 123 машины, сообщили в МВД Абхазии. Усиленные рейды по выявлению нарушений правил регистрации и эксплуатации автомобилей проводят во всех районах по указанию вице-премьера, главы ведомства Роберта Киут. Такие машины отправляют на служебные стоянки минимум на трое суток, а водителям выписывают штрафы. В ГАИ напомнили, что ответственность предусмотрена не только за отсутствие номеров, но и за их ненадлежащее состояние.

