Две новые детские площадки появились в Сухуме

Две новые детские площадки появились в Сухуме

Sputnik Абхазия

Всего при поддержке Краснодарского края в Сухуме построили пять детских площадок. 08.08.2025

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Две новые детские площадки появились в Сухуме.Они расположены улицах Василия Лакоба и 30 сентября и построены при поддержке Краснодарского края.Площадки полностью укомплектованы – оборудованы качелями, горками, каруселями, безопасным резиновым покрытием. Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия подчеркнул, что площадки построены в густонаселенных районах и поблагодарил Марченко за подарок детям столицы.

