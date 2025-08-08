Две новые детские площадки появились в Сухуме

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аволонтиортә центр": "Аԥсны акоманда" апроектқәа ируаку аус шауло
13:04
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Иреиӷьу аишәачара": Аҟәатәи агастрофестиваль аҿы иалкаахаз араион дыруп
13:13
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амшын аҭалараан ашәарҭадара: аиқәырхаҩцәа рыҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Подготовка к учебному году в Ткуарчалском районе: разговор с отделом образования
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Комета" в Сухумском порту: Шадания о впечатлениях от тестового рейса
14:33
15 мин
Радио
Российские медики проводят осмотр в Галском районе: интервью с онкологом-маммологом
14:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа Аҟәатәи абаӷәаза амшын аҵа еицҭырҵаауеит: археолог иҿцәажәара
18:04
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭара адепутатцәа рзинмчра аҽҳәара инахоуп
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
4 мин
Радио
"Академия гостеприимства": гостиничному бизнесу в Абхазии обучают эксперты из России
18:35
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа Аҟәатәи абаӷәаза амшын аҵа еицҭырҵаауеит: археолог иҿцәажәара
21:04
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭара адепутатцәа рзинмчра аҽҳәара инахоуп
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
4 мин
Радио
"Академия гостеприимства": гостиничному бизнесу в Абхазии обучают эксперты из России
21:35
25 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Риҵа аӡыҳәынҵәа леит: Амилаҭҭә парк аиҳабы ицәажәара
13:05
4 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Ԥақәашь ауахәамаҿы асаркьал шьақәдыргылоит
13:34
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашкол ахәыҷы дахьааӡо ҭыԥзароуп: Астратегиатә сессиа алахәыла иацәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Взаимный интерес
Конкурс грантов в Абхазии: кто и как может подать заявки
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Выдача и замена паспортов: как проходит процесс в Абхазии
14:33
13 мин
Дополнительное время
Спорт опыта: интервью Натальи Симония о конкуре
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Афольклорист Цира Габниа диижьҭеи 65 шықәса ҵит
18:04
14 мин
Аицәажәара
Ԥақәашь ауахәамаҿы асаркьал шьақәдыргылоит
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Конкурс грантов в Абхазии: кто и как может подать заявки
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Афольклорист Цира Габниа диижьҭеи 65 шықәса ҵит
21:04
14 мин
Аицәажәара
Ԥақәашь ауахәамаҿы асаркьал шьақәдыргылоит
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Конкурс грантов в Абхазии: кто и как может подать заявки
21:34
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250808/dve-novye-detskie-ploschadki-poyavilis-v-sukhume-1056792823.html
Две новые детские площадки появились в Сухуме
Две новые детские площадки появились в Сухуме
Sputnik Абхазия
Всего при поддержке Краснодарского края в Сухуме построили пять детских площадок. 08.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-08T18:06+0300
2025-08-08T18:06+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/08/1056792401_9:0:1257:702_1920x0_80_0_0_586c9cc349e434824ca91437ce489418.jpg
СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Две новые детские площадки появились в Сухуме.Они расположены улицах Василия Лакоба и 30 сентября и построены при поддержке Краснодарского края.Площадки полностью укомплектованы – оборудованы качелями, горками, каруселями, безопасным резиновым покрытием. Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия подчеркнул, что площадки построены в густонаселенных районах и поблагодарил Марченко за подарок детям столицы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/1056519329.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/08/1056792401_165:0:1101:702_1920x0_80_0_0_c585d84ff56bb461bd2c2ae5eff737b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, сухум
абхазия, новости, сухум

Две новые детские площадки появились в Сухуме

18:06 08.08.2025
© Foto / Video screenshotДве новые детские площадки появились в Сухуме
Две новые детские площадки появились в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 08.08.2025
© Foto / Video screenshot
Подписаться
Всего при поддержке Краснодарского края в Сухуме построили пять детских площадок.
СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Две новые детские площадки появились в Сухуме.
Они расположены улицах Василия Лакоба и 30 сентября и построены при поддержке Краснодарского края.
Площадки полностью укомплектованы – оборудованы качелями, горками, каруселями, безопасным резиновым покрытием.
"Мы продолжаем работу по развитию социальной инфраструктуры для детей в Республике Абхазия. Буквально в конце прошлого месяца мы передали три детских площадок, сегодня сдаем еще две", - рассказал председатель cовета Краснодарского регионального отделения движения "Россия Молодая" Роман Марченко.
Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия подчеркнул, что площадки построены в густонаселенных районах и поблагодарил Марченко за подарок детям столицы.
Новые детские площадки открыли в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2025
Три новые детские площадки открыли в Сухуме
29 июля, 19:10
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0