Две новые детские площадки появились в Сухуме
Всего при поддержке Краснодарского края в Сухуме построили пять детских площадок. 08.08.2025, Sputnik Абхазия
в абхазии
абхазия
новости
сухум
абхазия
сухум
абхазия, новости, сухум
СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Две новые детские площадки появились в Сухуме.
Они расположены улицах Василия Лакоба и 30 сентября и построены при поддержке Краснодарского края.
Площадки полностью укомплектованы – оборудованы качелями, горками, каруселями, безопасным резиновым покрытием.
"Мы продолжаем работу по развитию социальной инфраструктуры для детей в Республике Абхазия. Буквально в конце прошлого месяца мы передали три детских площадок, сегодня сдаем еще две", - рассказал председатель cовета Краснодарского регионального отделения движения "Россия Молодая" Роман Марченко.
Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия подчеркнул, что площадки построены в густонаселенных районах и поблагодарил Марченко за подарок детям столицы.