https://sputnik-abkhazia.ru/20250808/konkurs-grantov-v-abkhazii-kto-i-kak-mozhet-podat-zayavki-1056788013.html

Конкурс грантов в Абхазии: кто и как может подать заявки

Конкурс грантов в Абхазии: кто и как может подать заявки

Sputnik Абхазия

Российский Фонд президентских грантов открывает новые возможности для некоммерческого сектора в Абхазии. На реализацию проектов выделят 115 миллионов, заявки... 08.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-08T14:03+0300

2025-08-08T14:03+0300

2025-08-08T15:18+0300

радио

абхазия

гранты

заявки

проекты

взаимный интерес

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/08/1056787858_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a9896655127b6026e310d1d68864ca8c.jpg

Sputnik Абхазия

Российский Фонд президентских грантов открывает новые возможности для некоммерческого сектора в Абхазии. На реализацию проектов выделят 115 миллионов, заявки принимаются до 30 сентября. Оператором конкурса грантов в Абхазии является Центр социальных технологий "Гарант". Кто и как может подавать заявки на конкурс, в эфире радио Sputnik рассказала директор Центра Марина Михайлова.Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гранты, заявки, проекты, взаимный интерес, аудио