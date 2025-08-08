Абхазия
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20250808/konkurs-grantov-v-abkhazii-kto-i-kak-mozhet-podat-zayavki-1056788013.html
Конкурс грантов в Абхазии: кто и как может подать заявки
Конкурс грантов в Абхазии: кто и как может подать заявки
14:03 08.08.2025 (обновлено: 15:18 08.08.2025)
Радио
Подписаться
Российский Фонд президентских грантов открывает новые возможности для некоммерческого сектора в Абхазии. На реализацию проектов выделят 115 миллионов, заявки принимаются до 30 сентября. Оператором конкурса грантов в Абхазии является Центр социальных технологий "Гарант". Кто и как может подавать заявки на конкурс, в эфире радио Sputnik рассказала директор Центра Марина Михайлова.
Слушайте подкаст.
