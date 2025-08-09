https://sputnik-abkhazia.ru/20250809/1056687332.html

Трагедия Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки

Трагедия Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки

9 августа 1945 года на японский город Нагасаки была сброшена плутониевая бомба "Толстяк", ставшая второй и последней ядерной атакой в истории человечества.

Взрыв разрушил центр и прибрежные районы, уничтожив большую часть жилых кварталов и промышленных объектов. Мгновенно погибли десятки тысяч человек, еще многие умерли от ожогов, травм и лучевой болезни в последующие недели и годы.Трагедия стала одной из ключевых вех, предшествовавших капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.Сегодня Нагасаки — это современный город с развитой инфраструктурой и важный портовый центр Японии. Он сохраняет память о трагедии 1945 года через музеи и мемориалы, такие как Парк Мира и Музей атомной бомбардировки.

