Трагедия Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки
Трагедия Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки
9 августа 1945 года на японский город Нагасаки была сброшена плутониевая бомба "Толстяк", ставшая второй и последней ядерной атакой в истории человечества.
Взрыв разрушил центр и прибрежные районы, уничтожив большую часть жилых кварталов и промышленных объектов. Мгновенно погибли десятки тысяч человек, еще многие умерли от ожогов, травм и лучевой болезни в последующие недели и годы.Трагедия стала одной из ключевых вех, предшествовавших капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.Сегодня Нагасаки — это современный город с развитой инфраструктурой и важный портовый центр Японии. Он сохраняет память о трагедии 1945 года через музеи и мемориалы, такие как Парк Мира и Музей атомной бомбардировки. Фото последствий бомбардировки смотрите на Sputnik.
Трагедия Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки

10:00 09.08.2025
9 августа 1945 года на японский город Нагасаки была сброшена плутониевая бомба "Толстяк", ставшая второй и последней ядерной атакой в истории человечества.
Взрыв разрушил центр и прибрежные районы, уничтожив большую часть жилых кварталов и промышленных объектов. Мгновенно погибли десятки тысяч человек, еще многие умерли от ожогов, травм и лучевой болезни в последующие недели и годы.
Трагедия стала одной из ключевых вех, предшествовавших капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.

Сегодня Нагасаки — это современный город с развитой инфраструктурой и важный портовый центр Японии. Он сохраняет память о трагедии 1945 года через музеи и мемориалы, такие как Парк Мира и Музей атомной бомбардировки.

Фото последствий бомбардировки смотрите на Sputnik.
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

Нагасаки, 9 августа 1945 года

Нагасаки, 9 августа 1945 года - Sputnik Абхазия
1/10
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

Нагасаки, 9 августа 1945 года

© Getty Images / Universal Images Group/Prisma Bildagentur

Атомная бомба "Толстяк", сброшенная на Нагасаки в 1945 году.

Атомная бомба &quot;Толстяк&quot;, сброшенная на Нагасаки в 1945 году. - Sputnik Абхазия
2/10
© Getty Images / Universal Images Group/Prisma Bildagentur

Атомная бомба "Толстяк", сброшенная на Нагасаки в 1945 году.

© AP Photo

Японская семья обедает в хижине из обломков на месте разрушенного дома. Нагасаки, 14 сентября 1945 года.

Японская семья обедает в хижине из обломков на месте разрушенного дома. Нагасаки, 14 сентября 1945 года. - Sputnik Абхазия
3/10
© AP Photo

Японская семья обедает в хижине из обломков на месте разрушенного дома. Нагасаки, 14 сентября 1945 года.

© Getty Images / Apic

Грибовидное облако первой атомной бомбы над Нагасаки, Япония, 9 августа 1945 года

Грибовидное облако первой атомной бомбы над Нагасаки, Япония, 9 августа 1945 года - Sputnik Абхазия
4/10
© Getty Images / Apic

Грибовидное облако первой атомной бомбы над Нагасаки, Япония, 9 августа 1945 года

© Getty Images / Bettmann

Солдаты, участвовавшие в сбросе второй атомной бомбы, на Нагасаки изучают карту незадолго до взлета. Слева направо: капитан Тео Дж. Ван Кирк, штурман, который также летал на самолете "Энола Гей", когда тот сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму; майор Суини, командир 393-й бомбардировочной эскадрильи и пилот.

Солдаты, участвовавшие в сбросе второй атомной бомбы, на Нагасаки изучают карту незадолго до взлета. Слева направо: капитан Тео Дж. Ван Кирк, штурман, который также летал на самолете &quot;Энола Гей&quot;, когда тот сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму; майор Суини, командир 393-й бомбардировочной эскадрильи и пилот. - Sputnik Абхазия
5/10
© Getty Images / Bettmann

Солдаты, участвовавшие в сбросе второй атомной бомбы, на Нагасаки изучают карту незадолго до взлета. Слева направо: капитан Тео Дж. Ван Кирк, штурман, который также летал на самолете "Энола Гей", когда тот сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму; майор Суини, командир 393-й бомбардировочной эскадрильи и пилот.

© Getty Images / Galerie Bilderwelt

14-летняя пострадавшая от взрыва бомбы ”Толстяк” проходит лечение в госпитале Омура. Нагасаки, 11 августа 1945 года.

14-летняя пострадавшая от взрыва бомбы ”Толстяк” проходит лечение в госпитале Омура. Нагасаки, 11 августа 1945 года. - Sputnik Абхазия
6/10
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

14-летняя пострадавшая от взрыва бомбы ”Толстяк” проходит лечение в госпитале Омура. Нагасаки, 11 августа 1945 года.

© Getty Images / Galerie Bilderwelt

Японские солдаты на фоне разрушенного центра Нагасаки после взрыва бомбы ”Толстяк”. 5 октября 1945 года.

Японские солдаты на фоне разрушенного центра Нагасаки после взрыва бомбы ”Толстяк”. 5 октября 1945 года. - Sputnik Абхазия
7/10
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

Японские солдаты на фоне разрушенного центра Нагасаки после взрыва бомбы ”Толстяк”. 5 октября 1945 года.

© Getty Images / Corbis

Уцелевшее здание на фоне разрушенного взрывом ”Толстяка” Нагасаки.

Уцелевшее здание на фоне разрушенного взрывом ”Толстяка” Нагасаки. - Sputnik Абхазия
8/10
© Getty Images / Corbis

Уцелевшее здание на фоне разрушенного взрывом ”Толстяка” Нагасаки.

© Getty Images / Universal Images Group/Prisma Bildagentur

Жертва атомной бомбардировки в Нагасаки в 1945 году.

Жертва атомной бомбардировки в Нагасаки в 1945 году. - Sputnik Абхазия
9/10
© Getty Images / Universal Images Group/Prisma Bildagentur

Жертва атомной бомбардировки в Нагасаки в 1945 году.

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

Разрушенный Нагасаки после взрыва атомной бомбы, 1945 год.

Разрушенный Нагасаки после взрыва атомной бомбы, 1945 год. - Sputnik Абхазия
10/10
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

Разрушенный Нагасаки после взрыва атомной бомбы, 1945 год.

0