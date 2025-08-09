Трагедия Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки

Взрыв разрушил центр и прибрежные районы, уничтожив большую часть жилых кварталов и промышленных объектов. Мгновенно погибли десятки тысяч человек, еще многие умерли от ожогов, травм и лучевой болезни в последующие недели и годы.Трагедия стала одной из ключевых вех, предшествовавших капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.Сегодня Нагасаки — это современный город с развитой инфраструктурой и важный портовый центр Японии. Он сохраняет память о трагедии 1945 года через музеи и мемориалы, такие как Парк Мира и Музей атомной бомбардировки. Фото последствий бомбардировки смотрите на Sputnik.
Солдаты, участвовавшие в сбросе второй атомной бомбы, на Нагасаки изучают карту незадолго до взлета. Слева направо: капитан Тео Дж. Ван Кирк, штурман, который также летал на самолете "Энола Гей", когда тот сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму; майор Суини, командир 393-й бомбардировочной эскадрильи и пилот.
