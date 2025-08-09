Абхазия
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Риҵа аӡыҳәынҵәа леит: Амилаҭҭә парк аиҳабы ицәажәара
13:05
4 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Ԥақәашь ауахәамаҿы асаркьал шьақәдыргылоит
13:34
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашкол ахәыҷы дахьааӡо ҭыԥзароуп: Астратегиатә сессиа алахәыла иацәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Взаимный интерес
Конкурс грантов в Абхазии: кто и как может подать заявки
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Выдача и замена паспортов: как проходит процесс в Абхазии
14:33
13 мин
Дополнительное время
Спорт опыта: интервью Натальи Симония о конкуре
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Афольклорист Цира Габниа диижьҭеи 65 шықәса ҵит
18:04
14 мин
Аицәажәара
Ԥақәашь ауахәамаҿы асаркьал шьақәдыргылоит
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Конкурс грантов в Абхазии: кто и как может подать заявки
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Афольклорист Цира Габниа диижьҭеи 65 шықәса ҵит
21:04
14 мин
Аицәажәара
Ԥақәашь ауахәамаҿы асаркьал шьақәдыргылоит
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Конкурс грантов в Абхазии: кто и как может подать заявки
21:34
25 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Как проходил первый рейс теплохода "Комета"

18:12 09.08.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
Теплоход "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М" 6 августа прибыл в сухумский порт впервые за 32 года.
Теплоход "Комета" - это быстрый и комфортабельный способ транспортировки пассажиров, сказал в интервью радио Sputnik экскурсовод, который обслуживал первый рейс судна в республику, Илья Шадания,
Первый рейс Кометы из Сочи в Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 06.08.2025
В Абхазии
Теплоход "Комета" прибыл из Сочи в порт Сухума впервые за более чем 30 лет
6 августа, 18:18
По его словам, добраться на теплоходе из Сочи в Сухум можно гораздо быстрее, чем другим видом транспорта, с учетом разгара курортного сезона и загруженности центральной трассы.
Шадания отметил, что для того, чтобы добраться из Сочи в Сухум по суше в летнее время понадобится от 4 до 6 часов.
"На "Комете" было быстро и красивым и живописным видом. Я думаю, что наши гости остались под хорошим впечатлением", - отметил он.
Впервые рейс "Кометы" в Сухум состоялся в 1962 году. В 1993 году морское сообщение Сочи со столицей Абхазии прервалось. Его не раз пытались возродить - в 2022 году два рейса сделал катамаран "Грифон", в 2023 году несколько круизов совершил лайнер "Князь Владимир".
