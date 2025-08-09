https://sputnik-abkhazia.ru/20250809/kak-prokhodil-pervyy-reys-teplokhoda-kometa--1056805796.html

Как проходил первый рейс теплохода "Комета"

Теплоход "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М" 6 августа прибыл в сухумский порт впервые за 32 года. 09.08.2025, Sputnik Абхазия

Теплоход "Комета" - это быстрый и комфортабельный способ транспортировки пассажиров, сказал в интервью радио Sputnik экскурсовод, который обслуживал первый рейс судна в республику, Илья Шадания,По его словам, добраться на теплоходе из Сочи в Сухум можно гораздо быстрее, чем другим видом транспорта, с учетом разгара курортного сезона и загруженности центральной трассы. Шадания отметил, что для того, чтобы добраться из Сочи в Сухум по суше в летнее время понадобится от 4 до 6 часов. Впервые рейс "Кометы" в Сухум состоялся в 1962 году. В 1993 году морское сообщение Сочи со столицей Абхазии прервалось. Его не раз пытались возродить - в 2022 году два рейса сделал катамаран "Грифон", в 2023 году несколько круизов совершил лайнер "Князь Владимир".

