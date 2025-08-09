https://sputnik-abkhazia.ru/20250809/novuyu-liniyu-vodosnabzheniya-prolozhili-v-gagre-1056808688.html
Новую линию водоснабжения проложили в Гагре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Новую линию водоснабжения проложили от насосной станции "Родник" к резервуару, питающему водой часть Гагры, рассказал Sputnik замглавы администрации Гагрского района Адамур ЦишбаПричина дефицита — пересыхание летом реки Ольгинка в селе Псахара, из-за чего в главный бассейн поступает меньше воды. Теперь подача осуществляется утром и вечером по одному часу, вместо прежних двух.По словам Цишба, до наступления дождей ситуация кардинально не изменится. Вода самотеком доходит до частных домов и квартир на первых этажах, жители верхних этажей качают ее насосами.
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Новую линию водоснабжения проложили от насосной станции "Родник" к резервуару, питающему водой часть Гагры, рассказал Sputnik замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба
”Это не решение проблемы, но мы сможем не допустить ухудшения ситуации”, — отметил он.
Причина дефицита — пересыхание летом реки Ольгинка в селе Псахара, из-за чего в главный бассейн поступает меньше воды.
Теперь подача осуществляется утром и вечером по одному часу, вместо прежних двух.
По словам Цишба, до наступления дождей ситуация кардинально не изменится. Вода самотеком доходит до частных домов и квартир на первых этажах, жители верхних этажей качают ее насосами.