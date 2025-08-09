Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Новую линию водоснабжения проложили от насосной станции "Родник" к резервуару, питающему водой часть Гагры, рассказал Sputnik замглавы администрации Гагрского района Адамур ЦишбаПричина дефицита — пересыхание летом реки Ольгинка в селе Псахара, из-за чего в главный бассейн поступает меньше воды. Теперь подача осуществляется утром и вечером по одному часу, вместо прежних двух.По словам Цишба, до наступления дождей ситуация кардинально не изменится. Вода самотеком доходит до частных домов и квартир на первых этажах, жители верхних этажей качают ее насосами.
Новую линию водоснабжения проложили в Гагре

20:11 09.08.2025 (обновлено: 20:13 09.08.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукРемонт водопровода по улице Дзидзария
Ремонт водопровода по улице Дзидзария - Sputnik Абхазия, 1920, 09.08.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Новую линию водоснабжения проложили от насосной станции "Родник" к резервуару, питающему водой часть Гагры, рассказал Sputnik замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба
”Это не решение проблемы, но мы сможем не допустить ухудшения ситуации”, — отметил он.
Причина дефицита — пересыхание летом реки Ольгинка в селе Псахара, из-за чего в главный бассейн поступает меньше воды.
Отключение воды - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2025
В Абхазии
Причину перебоев с водой в Гагре назвали в местном "Водоканале"
4 августа, 11:44
Теперь подача осуществляется утром и вечером по одному часу, вместо прежних двух.
По словам Цишба, до наступления дождей ситуация кардинально не изменится. Вода самотеком доходит до частных домов и квартир на первых этажах, жители верхних этажей качают ее насосами.
