Новую линию водоснабжения проложили в Гагре

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Новую линию водоснабжения проложили от насосной станции "Родник" к резервуару, питающему водой часть Гагры, рассказал Sputnik замглавы администрации Гагрского района Адамур ЦишбаПричина дефицита — пересыхание летом реки Ольгинка в селе Псахара, из-за чего в главный бассейн поступает меньше воды. Теперь подача осуществляется утром и вечером по одному часу, вместо прежних двух.По словам Цишба, до наступления дождей ситуация кардинально не изменится. Вода самотеком доходит до частных домов и квартир на первых этажах, жители верхних этажей качают ее насосами.

