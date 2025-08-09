Предупредить болезни: как прошли медобследования в Гале

Российский доктор маммолог-онколог Эдуард Межецкий в интервью радио Sputnik рассказал, как проходило медицинское обследование в Галской районной больнице.



"Очень большое количество женщин с избыточной массой тела, что приводит к онкозаболеваний", - подчеркнул медик.



Он отметил, что ЛОР-врач, также приняла большое количество людей с острой патологией.



"Приходили люди с выраженными воспалительными изменениями. Врач выписывала лечение, некоторые пациенты должны будут пройти повторные осмотры", - сказал Эдуард Межецкий.



Консультацию провели 4 специалиста: уролог, гинеколог, маммолог-онколог и ЛОР-врач. Организация визита российских врачей стала возможной при поддержке движения "Народный фронт" России, финалистов конкурса "Команда Абхазии", Минздрава республики и администрации района.



По итогам обследований пациенты получат необходимую помощь в местных лечебных учреждениях, а при необходимости будут направлены на лечение в Россию.