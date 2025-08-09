Предупредить болезни: как прошли медобследования в Гале
19:02 09.08.2025 (обновлено: 19:48 09.08.2025)
© Видео /Sputnik
Прием граждан проходил в районной больнице Гала до 8 августа.
Российский доктор маммолог-онколог Эдуард Межецкий в интервью радио Sputnik рассказал, как проходило медицинское обследование в Галской районной больнице.
"Очень большое количество женщин с избыточной массой тела, что приводит к онкозаболеваний", - подчеркнул медик.
Он отметил, что ЛОР-врач, также приняла большое количество людей с острой патологией.
"Приходили люди с выраженными воспалительными изменениями. Врач выписывала лечение, некоторые пациенты должны будут пройти повторные осмотры", - сказал Эдуард Межецкий.
Консультацию провели 4 специалиста: уролог, гинеколог, маммолог-онколог и ЛОР-врач. Организация визита российских врачей стала возможной при поддержке движения "Народный фронт" России, финалистов конкурса "Команда Абхазии", Минздрава республики и администрации района.
По итогам обследований пациенты получат необходимую помощь в местных лечебных учреждениях, а при необходимости будут направлены на лечение в Россию.
