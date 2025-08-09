https://sputnik-abkhazia.ru/20250809/sdelat-zhizn-luchshe-chto-daet-abkhazii-konkurs-sozidateli-abkhazii-1056807602.html
Сделать жизнь лучше: что дает Абхазии конкурс "Созидатели Абхазии"
Сделать жизнь лучше: что дает Абхазии конкурс "Созидатели Абхазии"
В эфире радио Sputnik директор центра "Гарант" Марина Михайлова рассказала о конкурсе "Созидатели Абхазии" и кто может принять в нем участие. 09.08.2025, Sputnik Абхазия
На конкурс "Созидатели Абхазии" можно отправить любой социальный проект, который призван улучшить жизнь граждан, рассказала директор центра.По ее словам, участвовать могут инициативы в самых разных сферах — от охраны здоровья и экологического воспитания до развития массового спорта, пропаганды ЗОЖ, поддержки семьи и детства, помощи социально незащищенным группам, благотворительности и создания общественных пространств.
На конкурс "Созидатели Абхазии" можно отправить любой социальный проект, который призван улучшить жизнь граждан, рассказала директор центра.
По ее словам, участвовать могут инициативы в самых разных сферах — от охраны здоровья и экологического воспитания до развития массового спорта, пропаганды ЗОЖ, поддержки семьи и детства, помощи социально незащищенным группам, благотворительности и создания общественных пространств.