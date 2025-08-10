https://sputnik-abkhazia.ru/20250810/kak-sovmestnye-abkhazo-rossiyskie-proekty-mogut-pomoch-tursfere-abkhazii-mnenie-eksperta-1056791514.html

Как совместные абхазо-российские проекты могут помочь турсфере Абхазии: мнение эксперта

Как совместные абхазо-российские проекты могут помочь турсфере Абхазии: мнение эксперта

Абхазия вошла в пятерку популярных направлений в августе по фактическим продажам туров, следует из данных АТОР. На ее долю приходится 7,4% бронирований, она... 10.08.2025, Sputnik Абхазия

Абхазия вошла в пятерку популярных направлений в августе по фактическим продажам туров, следует из данных АТОР. На ее долю приходится 7,4% бронирований, она занимает четвертое место после Турции, Египта и российских курортов.Как быть конкурентоспособными, увеличить привлекательность Абхазии для российских туристов, какие совместные абхазо-российские проекты могут этому помочь, в эфире радио Sputnik мнением поделился глава абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

