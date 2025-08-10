https://sputnik-abkhazia.ru/20250810/kak-sovmestnye-abkhazo-rossiyskie-proekty-mogut-pomoch-tursfere-abkhazii-mnenie-eksperta-1056791514.html
Как совместные абхазо-российские проекты могут помочь турсфере Абхазии: мнение эксперта
Как совместные абхазо-российские проекты могут помочь турсфере Абхазии: мнение эксперта
Sputnik Абхазия
Абхазия вошла в пятерку популярных направлений в августе по фактическим продажам туров, следует из данных АТОР. На ее долю приходится 7,4% бронирований, она... 10.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-10T18:34+0300
2025-08-10T18:34+0300
2025-08-10T18:34+0300
радио
абхазия
туризм
взаимный интерес
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/08/1056792053_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_b8bbe789840256a1cc35f88e8092770c.jpg
как совместные абхазо-российские проекты могут помочь турсфере Абхазии: мнение эксперта
Sputnik Абхазия
как совместные абхазо-российские проекты могут помочь турсфере Абхазии: мнение эксперта
Абхазия вошла в пятерку популярных направлений в августе по фактическим продажам туров, следует из данных АТОР. На ее долю приходится 7,4% бронирований, она занимает четвертое место после Турции, Египта и российских курортов.Как быть конкурентоспособными, увеличить привлекательность Абхазии для российских туристов, какие совместные абхазо-российские проекты могут этому помочь, в эфире радио Sputnik мнением поделился глава абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/08/1056792053_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_d5061c5e08d37d806ec0e88ed16042ea.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, туризм, взаимный интерес, подкасты, аудио
абхазия, туризм, взаимный интерес, подкасты, аудио
Абхазия вошла в пятерку популярных направлений в августе по фактическим продажам туров, следует из данных АТОР. На ее долю приходится 7,4% бронирований, она занимает четвертое место после Турции, Египта и российских курортов.
Как быть конкурентоспособными, увеличить привлекательность Абхазии для российских туристов, какие совместные абхазо-российские проекты могут этому помочь, в эфире радио Sputnik мнением поделился глава абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.