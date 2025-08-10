https://sputnik-abkhazia.ru/20250810/metodiki-i-praktika-kak-v-abkhazii-povyshayut-kvalifikatsiyu-personala-1056818593.html

Методики и практика: как в Абхазии повышают квалификацию персонала

Sputnik Абхазия

"Академия гостеприимства" по повышению квалификации работников отельного и ресторанного бизнеса заработала на базе пансионата "Айтар" в Сухуме. 10.08.2025, Sputnik Абхазия

Сотрудники отельного и ресторанного бизнеса Абхазии смогут принять участие в курсах по повышению квалификации в рамках "Академии гостеприимства", которая уже заработала на базе пансионата "Айтар" в Сухуме.Как рассказали гости студии радио Sputnik — эксперт Федерации ревизоров гостеприимства России Ирина Броман и сотрудница пансионата в Сухуме Лема Долбая, программа позволит работникам индустрии гостеприимства получить базовые знания по многим направлениям.В частности, участники проекта узнают о стандартах внешнего вида и поведения в гостевой зоне, а также о важной роли горничной в сфере гостеприимства. Кроме того, предусмотрены практические занятия.По завершении обучения участникам предстоит сдать экзамены.

