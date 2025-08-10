Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Методики и практика: как в Абхазии повышают квалификацию персонала
Методики и практика: как в Абхазии повышают квалификацию персонала
"Академия гостеприимства" по повышению квалификации работников отельного и ресторанного бизнеса заработала на базе пансионата "Айтар" в Сухуме. 10.08.2025, Sputnik Абхазия
в абхазии
абхазия
новости
сухум
мультимедиа
видео
Сотрудники отельного и ресторанного бизнеса Абхазии смогут принять участие в курсах по повышению квалификации в рамках "Академии гостеприимства", которая уже заработала на базе пансионата "Айтар" в Сухуме.Как рассказали гости студии радио Sputnik — эксперт Федерации ревизоров гостеприимства России Ирина Броман и сотрудница пансионата в Сухуме Лема Долбая, программа позволит работникам индустрии гостеприимства получить базовые знания по многим направлениям.В частности, участники проекта узнают о стандартах внешнего вида и поведения в гостевой зоне, а также о важной роли горничной в сфере гостеприимства. Кроме того, предусмотрены практические занятия.По завершении обучения участникам предстоит сдать экзамены.
абхазия
сухум
Методики и практика: как в Абхазии повышают квалификацию персонала

17:30 10.08.2025
"Академия гостеприимства" по повышению квалификации работников отельного и ресторанного бизнеса заработала на базе пансионата "Айтар" в Сухуме.
Сотрудники отельного и ресторанного бизнеса Абхазии смогут принять участие в курсах по повышению квалификации в рамках "Академии гостеприимства", которая уже заработала на базе пансионата "Айтар" в Сухуме.
Как рассказали гости студии радио Sputnik — эксперт Федерации ревизоров гостеприимства России Ирина Броман и сотрудница пансионата в Сухуме Лема Долбая, программа позволит работникам индустрии гостеприимства получить базовые знания по многим направлениям.
В частности, участники проекта узнают о стандартах внешнего вида и поведения в гостевой зоне, а также о важной роли горничной в сфере гостеприимства. Кроме того, предусмотрены практические занятия.
По завершении обучения участникам предстоит сдать экзамены.
