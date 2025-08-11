https://sputnik-abkhazia.ru/20250811/1056837811.html
Последствия землетрясения в турецком городе Балыкесире
Последствия землетрясения в турецком городе Балыкесире
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции вечером в воскресенье, 10 августа.
Эпицентр располагался в провинции Балыкесир в 400 километрах от Стамбула, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчки ощущались и в соседних провинциях.В результате обрушились 16 зданий, в четырех из них постоянно проживали люди.Один человек погиб, четверых смогли извлечь из-под завалов. Общее число пострадавших достигло 29.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции вечером в воскресенье, 10 августа.
Эпицентр располагался в провинции Балыкесир в 400 километрах от Стамбула, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчки ощущались и в соседних провинциях.
В результате обрушились 16 зданий, в четырех из них постоянно проживали люди.
Один человек погиб, четверых смогли извлечь из-под завалов. Общее число пострадавших достигло 29.
Люди разбирают обломки рухнувшего после землетрясения здания в городе Сындыргы.
Жители домов ждут, пока завершатся поисково-спасательные работы на месте рухнувшего здания.
Вид на обрушившееся здание с высоты птичьего полета.
Обрушившийся минарет мечети в районе Кызылгур.
На месте работали команды спасателей и сотрудники городских служб.
Обломки домов обрушились на припаркованные машины.
От землетрясения пострадали не только жилые дома, но и мечети.
Из-под завалов удалось достать четверых людей.
