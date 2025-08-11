Последствия землетрясения в турецком городе Балыкесире

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аполитика ду: адунеи аҿы имҩаԥысуа аполитикатә хҭысқәа рыхҳәаа
13:04
17 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гал араион аҿы ицоз адиспансеризациа хыркәшоуп: аихшьалақәа аҳақьым хада иҟынтә
13:22
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Иааигәахеит аҵарашықәс ҿыц: Гәдоуҭа араион ашколқәа шазыҟаҵоу еилаҳкаауеит
13:33
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа Аҟәатәи абаӷәаза амшын аҵа еицҭырҵаауеит: археолог иҿцәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Новое звучание старых песен: авторы альбома "RAIDA" в эфире Sputnik
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Совет по противодействию незаконному обороту наркотиков будет действовать в Абхазии
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аибашьратә фырхаҵара Ахьӡ-Аԥша амузеи Псковтәи аҭоурыхтә музеи-ҳәырԥсарреи аус еицырулоит
18:04
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Иааигәахеит аҵарашықәс ҿыц: Гәдоуҭа араион ашколқәа шазыҟаҵоу еилаҳкаауеит
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
18:34
10 мин
Радио
Выдача и замена паспортов: как проходит процесс в Абхазии
18:44
13 мин
Инструкция по применению
Как выбрать арбуз и дыню
18:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аибашьратә фырхаҵара Ахьӡ-Аԥша амузеи Псковтәи аҭоурыхтә музеи-ҳәырԥсарреи аус еицырулоит
21:04
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Иааигәахеит аҵарашықәс ҿыц: Гәдоуҭа араион ашколқәа шазыҟаҵоу еилаҳкаауеит
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
21:34
10 мин
Радио
Выдача и замена паспортов: как проходит процесс в Абхазии
21:44
13 мин
Инструкция по применению
Как выбрать арбуз и дыню
21:57
2 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250811/1056837811.html
Последствия землетрясения в турецком городе Балыкесире
Последствия землетрясения в турецком городе Балыкесире
Sputnik Абхазия
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции вечером в воскресенье, 10 августа. 11.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-11T16:56+0300
2025-08-11T17:56+0300
медиа
фото
турция
землетрясение
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0b/1056837989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9d910a5b28bcb705bed6a1977c08ec5.jpg
Эпицентр располагался в провинции Балыкесир в 400 километрах от Стамбула, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчки ощущались и в соседних провинциях.В результате обрушились 16 зданий, в четырех из них постоянно проживали люди.Один человек погиб, четверых смогли извлечь из-под завалов. Общее число пострадавших достигло 29.
турция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0b/1056837989_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ba0527951a01cf421f3fee428e1c8e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, медиа, фото , турция, землетрясение
фото, медиа, фото , турция, землетрясение

Последствия землетрясения в турецком городе Балыкесире

16:56 11.08.2025 (обновлено: 17:56 11.08.2025)
Подписаться
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции вечером в воскресенье, 10 августа.
Эпицентр располагался в провинции Балыкесир в 400 километрах от Стамбула, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчки ощущались и в соседних провинциях.
В результате обрушились 16 зданий, в четырех из них постоянно проживали люди.
Один человек погиб, четверых смогли извлечь из-под завалов. Общее число пострадавших достигло 29.
© AP Photo IHA/Bahadir Demirceviren

Люди разбирают обломки рухнувшего после землетрясения здания в городе Сындыргы.

Люди разбирают обломки рухнувшего после землетрясения здания в городе Сындыргы. - Sputnik Абхазия
1/8
© AP Photo IHA/Bahadir Demirceviren

Люди разбирают обломки рухнувшего после землетрясения здания в городе Сындыргы.

© Getty Images / Anadolu/Berkan Cetin

Жители домов ждут, пока завершатся поисково-спасательные работы на месте рухнувшего здания.

Жители домов ждут, пока завершатся поисково-спасательные работы на месте рухнувшего здания. - Sputnik Абхазия
2/8
© Getty Images / Anadolu/Berkan Cetin

Жители домов ждут, пока завершатся поисково-спасательные работы на месте рухнувшего здания.

© Getty Images / Anadolu/Sergen Sezgin

Вид на обрушившееся здание с высоты птичьего полета.

Вид на обрушившееся здание с высоты птичьего полета. - Sputnik Абхазия
3/8
© Getty Images / Anadolu/Sergen Sezgin

Вид на обрушившееся здание с высоты птичьего полета.

© Getty Images / Anadolu/Berkan Cetin

Обрушившийся минарет мечети в районе Кызылгур.

Обрушившийся минарет мечети в районе Кызылгур. - Sputnik Абхазия
4/8
© Getty Images / Anadolu/Berkan Cetin

Обрушившийся минарет мечети в районе Кызылгур.

© Getty Images / Anadolu/Murat Seyman

На месте работали команды спасателей и сотрудники городских служб.

На месте работали команды спасателей и сотрудники городских служб. - Sputnik Абхазия
5/8
© Getty Images / Anadolu/Murat Seyman

На месте работали команды спасателей и сотрудники городских служб.

© Getty Images / Anadolu/Mustafa Bikec

Обломки домов обрушились на припаркованные машины.

Обломки домов обрушились на припаркованные машины. - Sputnik Абхазия
6/8
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Bikec

Обломки домов обрушились на припаркованные машины.

© Getty Images / Anadolu/Berkan Cetin

От землетрясения пострадали не только жилые дома, но и мечети.

От землетрясения пострадали не только жилые дома, но и мечети. - Sputnik Абхазия
7/8
© Getty Images / Anadolu/Berkan Cetin

От землетрясения пострадали не только жилые дома, но и мечети.

© Getty Images / Anadolu/Berkan Cetin

Из-под завалов удалось достать четверых людей.

Из-под завалов удалось достать четверых людей. - Sputnik Абхазия
8/8
© Getty Images / Anadolu/Berkan Cetin

Из-под завалов удалось достать четверых людей.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0