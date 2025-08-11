https://sputnik-abkhazia.ru/20250811/1056837811.html

Последствия землетрясения в турецком городе Балыкесире

Последствия землетрясения в турецком городе Балыкесире

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции вечером в воскресенье, 10 августа. 11.08.2025, Sputnik Абхазия

Эпицентр располагался в провинции Балыкесир в 400 километрах от Стамбула, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчки ощущались и в соседних провинциях.В результате обрушились 16 зданий, в четырех из них постоянно проживали люди.Один человек погиб, четверых смогли извлечь из-под завалов. Общее число пострадавших достигло 29.

